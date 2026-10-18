U bijegu i bivši tajnik Torcide Stipe Lekić: Prije nosio majicu 'Hajduk Jugend'

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor za 13 osumnjičenih navijača Hajduka zbog nacističkih i antisemitskih povika tijekom Torcidina kortea. Pred sucem su se pojavila samo trojica, dok je desetorica nedostupna policiji. Među njima je, prema informacijama 24sata, i bivši tajnik Torcide Stipe Lekić, jedan od predvodnika spornog kortea

Dežurni sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je u subotu navečer jednomjesečni istražni zatvor za svih 13 osumnjičenih navijača Hajduka zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom Torcidina kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Sudac je saslušao samo trojicu osumnjičenika, dok je preostalih deset nedostupno policiji. Državno odvjetništvo zatražilo je istražni zatvor za sve osumnjičenike zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a za desetoricu nedostupnih i zbog opasnosti od bijega. Sud je istražni zatvor odredio zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Među traženima i bivši tajnik Torcide Kako doznaju 24sata, među desetoricom za kojima policija traga nalazi se i Stipe Lekić, dugogodišnji pripadnik Torcide i nekadašnji tajnik Kluba navijača Torcida. Prema informacijama tog lista, Lekić je bio jedan od predvodnika kortea tijekom kojeg su pojedini sudionici uzvikivali nacističke i antisemitske parole, veličali Hitlera i Auschwitz te vrijeđali Židove. Lekić je godinama bio prepoznatljivo lice sjeverne tribine Poljuda i jedan od ljudi koji su predvodili navijanje. Jedan od sugovornika 24sata iz struktura Hajduka opisao ga je kao osobu koja je mogla pokrenuti cijelu sjevernu tribinu. 'On digne cijeli Sjever, on je jednostavno duša tog dijela stadiona', rekao je.

Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic







+94 Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic