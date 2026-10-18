predvodnik kortea

U bijegu i bivši tajnik Torcide Stipe Lekić: Prije nosio majicu 'Hajduk Jugend'

M. Šu.

18.10.2026 u 09:41

Stipe Lekić
Stipe Lekić Izvor: Cropix / Autor: Duje Klaric / CROPIX
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor za 13 osumnjičenih navijača Hajduka zbog nacističkih i antisemitskih povika tijekom Torcidina kortea. Pred sucem su se pojavila samo trojica, dok je desetorica nedostupna policiji. Među njima je, prema informacijama 24sata, i bivši tajnik Torcide Stipe Lekić, jedan od predvodnika spornog kortea

Dežurni sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je u subotu navečer jednomjesečni istražni zatvor za svih 13 osumnjičenih navijača Hajduka zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom Torcidina kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

Sudac je saslušao samo trojicu osumnjičenika, dok je preostalih deset nedostupno policiji. Državno odvjetništvo zatražilo je istražni zatvor za sve osumnjičenike zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a za desetoricu nedostupnih i zbog opasnosti od bijega. Sud je istražni zatvor odredio zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

vezane vijesti

Među traženima i bivši tajnik Torcide

Kako doznaju 24sata, među desetoricom za kojima policija traga nalazi se i Stipe Lekić, dugogodišnji pripadnik Torcide i nekadašnji tajnik Kluba navijača Torcida.

Prema informacijama tog lista, Lekić je bio jedan od predvodnika kortea tijekom kojeg su pojedini sudionici uzvikivali nacističke i antisemitske parole, veličali Hitlera i Auschwitz te vrijeđali Židove.

Lekić je godinama bio prepoznatljivo lice sjeverne tribine Poljuda i jedan od ljudi koji su predvodili navijanje.

Jedan od sugovornika 24sata iz struktura Hajduka opisao ga je kao osobu koja je mogla pokrenuti cijelu sjevernu tribinu. 'On digne cijeli Sjever, on je jednostavno duša tog dijela stadiona', rekao je.

Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
    +94
Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic

Ranije nosio majicu s natpisom 'Hajduk Jugend'

Lekićevo ime i ranije se pojavljivalo u javnosti zbog spornih navijačkih obilježja. Još 2007. godine mediji su izvještavali o povorci torcidaša predvođenoj Lekićem, čiji su sudionici nosili crne majice s natpisom 'Hajduk Jugend', očitom aluzijom na nacističku organizaciju Hitlerjugend.

Na majicama se nalazio i simbol inspiriran nacističkom ikonografijom, uz Hajdukov amblem. Lekić je tada, upitan o značenju majica, izjavio da mu se sviđaju natpis i simbol te ustvrdio da Torcida naginje udesno, ali da to nema veze s nacizmom.

Svojedobno je obnašao dužnost tajnika Torcide, a bio je i dio njezina vodstva. Godine 2012. objavljeno je da on i tadašnje predsjedništvo napuštaju funkcije zbog smjene generacija.

Sudjelovao je i u izmjenama statuta Kluba navijača Torcida, kojima se otvarala mogućnost da navijači stječu dionice u sportskim društvima.

Većina osumnjičenih ima ranije prijave

Prema informacijama 24sata, gotovo svi osumnjičeni otprije su poznati policiji, a neki su ranije prijavljivani i za teška kaznena djela. Jedan od prijavljenih torcidaša ranije je osuđen na šest godina zatvora zbog trgovine drogom.

Od trojice koji su izvedeni pred suca, većina je iskoristila pravo na šutnju, dok je jedan iznio kratku obranu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
reportaža iz čaporica

reportaža iz čaporica

Kod Trilja napravio nešto što nema nitko u Hrvatskoj: Očekivali smo smrad, a dočekalo nas je iznenađenje
DRAMATIČNE SCENE

DRAMATIČNE SCENE

FOTO Europa gori: Prosvjedi i sukobi s policijom u pet država, u Francuskoj 1200 uhićenih
pregledavaju snimke

pregledavaju snimke

Nova uhićenja zbog nacističkih povika u Splitu: Policija prijavljuje još šest torcidaša, za devetoricom traga

najpopularnije

Još vijesti