Jesu li strani obavještajci povezani s neredima u Splitu? Sigurnosni stručnjak traži uključivanje SOA-e

Letica smatra da je potrebno istražiti ne samo počinitelje i organizatore incidenata nego i njihove moguće motive te eventualnu povezanost sa stranim obavještajnim strukturama. Pritom je upozorio na mogućnost da takvi događaji budu iskorišteni u sklopu hibridnog djelovanja usmjerenog protiv Hrvatske.

Nacistički i antisemitski ispadi tijekom Torcidina kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu mogli bi imati i širu sigurnosnu dimenziju, upozorio je stručnjak za sigurnost Ante Letica , gostujući u HRT-ovoj emisiji 'Studio 4'.

Naglasio je da Agencija nema represivne ovlasti te da njezina uloga nije uhićivanje počinitelja, nego prikupljanje sigurnosno relevantnih informacija i njihovo prosljeđivanje nadležnim institucijama. Letica smatra da bi o svim okolnostima incidenta trebalo izvijestiti i državni vrh.

Istaknuo je i ulogu Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA), čija je zadaća, među ostalim, praćenje ekstremizma, političkog nasilja i terorizma. Prema njegovu mišljenju, SOA bi trebala istražiti širi kontekst događaja i eventualne poveznice s hibridnim djelovanjem.

Letica je ocijenio da je policija postupila u skladu sa zakonom te da procesuiranje odgovornih treba nastaviti u suradnji s državnim odvjetništvom i pravosuđem.

Upozorio na moguće rusko obavještajno djelovanje

Govoreći o širem sigurnosnom kontekstu, Letica je upozorio na djelovanje stranih obavještajnih struktura koje, prema njegovoj ocjeni, nastoje destabilizirati europske države. Posebno je spomenuo mogućnost ruskog hibridnog djelovanja, koje bi se, smatra, moglo odraziti i na Hrvatsku.

Pritom nije iznio dokaze koji bi konkretne događaje u Splitu povezivali s ruskim službama.

Upozorio je i da bi prikazivanje Hrvatske kao zemlje u kojoj jača nacizam moglo koristiti akterima koji zagovaraju narativ o potrebi njezine 'denacifikacije'. U tom kontekstu spomenuo je i nedavne istupe srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

'Uvijek rješavamo posljedice, a ne uzroke'

Letica smatra da se nasilni incidenti ne mogu promatrati izdvojeno od šire radikalizacije u europskim društvima.

'Ovo je, nažalost, nešto o čemu smo razgovarali kad smo govorili o radikalizaciji u Europi', rekao je, dodavši da se ekstremizam i političko nasilje pojavljuju i među drugim navijačkim skupinama, u Hrvatskoj i inozemstvu.

Posebno je naglasio potrebu uključivanja cijelog društva u rješavanje problema.

'Potrebno je cijelo društvo uključiti u rješavanje ovog problema. Bez uključivanja cijelog društva i politike neće biti moguće riješiti. Jer mi uvijek, i u ovome trenutku, rješavamo posljedice, a ne uzroke problema', poručio je.

Prema njegovim riječima, radikalne skupine koriste slabosti demokratskog sustava, a takve okolnosti mogu iskorištavati i strane službe koje se bave hibridnim djelovanjem.

'Samo kažnjavanje nije dovoljno'

Letica se osvrnuo i na prosvjede i nerede u Francuskoj, Belgiji i Albaniji, ocijenivši da oni upozoravaju na dublje društvene probleme. Smatra da policija, državno odvjetništvo i sudovi ne mogu sami riješiti problem radikalizacije.

'To već govori o nečem drugom i to je već malo teža bolest društva', rekao je.

Pozvao je na širi politički i društveni konsenzus o štetnosti ekstremizma i nasilja, neovisno o stranačkim razlikama.

'Samo kažnjavanje, kažnjavanje bez odgovora društva, kažnjavanje bez utjecaja društva ne postiže nikakve ili gotovo nikakve ciljeve', zaključio je Letica.