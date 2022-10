Zašto je kongres Komunističke partije Kine važan za cijeli svijet: 'Ako se to dogodi, Xi Jinpinga će učiniti diktatorom!'

U svjetlu sve veće globalne neizvjesnosti i tektonskih promjena u odnosima između velikih sila - SAD-a, EU-a, Rusije i Kine - s velikom pozornošću svijet će ovaj vikend pratiti događanja u Pekingu. Sa zasjedanjem u nedjelju 16. listopada kreće 20. Nacionalni kongres Komunističke partije Kine, na kojem će se odlučiti tko će u narednih pet godina voditi tu zemlju. Očekuje se da će svoj treći mandat dobiti Xi Jinping, vjerojatno najmoćniji kineski vođa od Mao Zedonga. Njegovim ostankom na čelu Kine, smatraju mnogi analitičari, najmnogoljudnija zemlja svijeta postat će još totalitarnije društvo

'Svijet se ustrojava oko ovog natjecanja - sviđalo se to nekome ili ne. Dvije vrlo velike sile natječu se i to će natjecanje restrukturirati svijet, što će koegzistirati sa širom podjelom demokracije protiv autoritarnih režima ', naglasio je Borrell.

'Ljudi nisu svjesni toga, ali činjenica da Rusija i Kina više nisu ono što su bile za naš gospodarski razvoj zahtijevat će snažno restrukturiranje našeg gospodarstva. Kada kažemo da nam je Kina suparnik - sistemski suparnik - to znači da su naši sistemi u rivalstvu. A Kinezi pokušavaju objasniti svijetu da je njihov sistem puno bolji. Jer, dobro, možda nećete birati šefa vlade, ali ćete imati hranu, grijanje, socijalu i poboljšane uvjete života', izjavio je Borrell. Istaknuo je još jednu bitnu stvar, a to je da je američko-kinesko rivalstvo najvažnija 'strukturna snaga' svijeta .

Ostankom na vlasti Xi će prekršiti konsenzus uspostavljen još prije 30 godina o tome kako se biraju generalni sekretari Komunističke partije. Do sad je postojalo neformalno pravilo da se na toj poziciji mogu odraditi dva petogodišnja mandata. Vođa bi bio imenovan na kongresu partije, potom bi bio ponovno izabran na sljedećem pet godina kasnije, a povukao bi se na trećem. Uz to bi na polovici mandata neslužbeno odredio svog nasljednika postavljanjem Stalni odbor Politbiroa.

Ključna vanjskopolitička tema za Kinu je pripojenje Tajvana. Xi je dosad favorizirao tvrdolinijaški pristup u odnosima sa Zapadom. Posjet predsjednice Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi Tajvanu u kolovozu izazvao je burnu reakciju Pekinga. Pokrenute su vojne vježbe dotad neviđenih razmjera u vodama i zračnom prostoru oko tog otoka.

Komunistička partija Kine smatra 'tajvanski problem' unutarnjom stvari i ne dopušta nikakvo vanjsko uplitanje. Povrh toga, Kini kao jednoj od najvećih svjetskih vojnih sila smeta to što nema slobodan pristup Tihom oceanu jer se na potezu od Japana, preko Južne Koreje, do Tajvana i Filipina nalaze američke zračne baze. Xi je izjavio da se 'ponovno ujedinjenje' s Tajvanom mora ispuniti do 2049. godine - stote obljetnice osnutka Narodne Republike Kine - i nije isključio moguću upotrebu sile da se to postigne.