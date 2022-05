WHO: Pandemija koronavirusa odnijela 13 do 17 milijuna života u svijetu do kraja 2021.

Pandemija covida-19 odnijela je do kraja 2021. 13 do 17 milijuna ljudskih života u svijetu, daleko više od službenih podataka, po novoj procjeni Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) objavljenoj u četvrtak.

Ti željno očekivani podaci daju realniju sliku o posljedicama, uključujući neizravne, najgore pandemije u stotinu godina koja i dalje odnosi tisuće ljudskih života svaki tjedan. "Nove procjene Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da je ukupna bilanca izravno ili neizravno povezana s pandemijom covida-19 od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. oko 14,9 milijuna umrlih (raspon od 13,3 do 16,5 milijuna)", priopćio je WHO.