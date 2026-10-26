Vučiću je uručio glasački listić, a sada se oglasio: 'Odmah sam shvatio da zna da je gotov'

Posebnu pozornost privukao je član biračkog odbora Predrag Popović , koji je Vučiću uručio glasački listić uz osmijeh. Dan nakon izbora Popović je objasnio kako je doživio susret s dugogodišnjim srpskim čelnikom.

Popović se sada oglasio na društvenoj mreži X i iznio svoje viđenje susreta.

Pojedini mediji bliski Srpskoj naprednoj stranci Popovićev su osmijeh protumačili kao provokaciju upućenu Vučiću, koji je nekoliko sati kasnije priznao izborni poraz.

Vučić je na biračko mjesto stigao u pratnji supruge Tamare Vučić , a snimka njegova susreta s Popovićem ubrzo se proširila internetom.

Kad je došao na biračko mesto, za razliku od normalnih ljudi, nije rekao ni "dobar dan", ni sa kim se nije rukovao, jedva je hodao. Tada sam shvatio da on zna kako će proći. Ja sam se tome nadao, on je znao da je gotov.

'Ja sam se tome nadao, on je znao da je gotov'

'Kada je došao na biračko mjesto, za razliku od normalnih ljudi, nije rekao ni 'dobar dan', ni s kim se nije rukovao, jedva je hodao. Tada sam shvatio da on zna kako će proći. Ja sam se tome nadao, on je znao da je gotov', napisao je Popović.

Njegova objava pojavila se nakon što je snimka susreta potaknula raspravu o njegovu ponašanju na biračkom mjestu.

Vučić priznao poraz nekoliko sati kasnije

Podsjetimo, Vučić je u nedjelju navečer priznao da je lista 'Ujedinjena Srbija', okupljena oko Srpske napredne stranke, izgubila parlamentarne izbore.

'Jasno je da smo mi ove izbore izgubili. Pobijedila je studentsko-blokaderska lista', izjavio je Vučić, procijenivši da će pobjednici osvojiti između 135 i 140 zastupničkih mjesta, a njegova lista oko 105.

Prema preliminarnim rezultatima Republičke izborne komisije, na temelju 8077 obrađenih biračkih mjesta od ukupno 8392, Studentska lista osvojila je 52,54 posto glasova, dok je lista 'Ujedinjena Srbija' dobila 39,29 posto.

Nakon objave rezultata diljem Srbije počelo je slavlje pristaša Studentske liste. A snimka s biračkog mjesta na Novom Beogradu, koja je prvotno izazvala raspravu zbog jednog osmijeha, dobila je dodatnu pozornost nakon Popovićeva objašnjenja.