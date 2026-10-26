'Vas dvojica ste sljedeći': Grmoja poslao poruku Šušnjaru, stigao žestok odgovor

Izborni poraz Aleksandra Vučića u Srbiji izazvao je novo političko prepucavanje u Hrvatskoj. Nakon što se ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X našalio na račun političara s kojima je ranije ulazio u polemike, reagirao je Mostov Nikola Grmoja, poručivši mu da su on i premijer Andrej Plenković sljedeći
Sve je počelo Šušnjarovom objavom nakon parlamentarnih izbora u Srbiji, na kojima je Aleksandar Vučić priznao poraz svoje liste. Ministar gospodarstva pritom je podsjetio na svoje ranije javne rasprave s mađarskim i srbijanskim političarima.
'Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore. Sad odoše Vučić i Brnabić', napisao je Šušnjar.
Objavu je nastavio ironičnom opaskom. 'Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac. Što vam još mogu obećati?', poručio je.
Grmoja: 'Vas dvojica ste sljedeći'
Na Šušnjarovu objavu reagirao je Mostov zastupnik Nikola Grmoja, koji mu je kratko poručio s kim bi sljedećim trebao ući u raspravu.
'Plenkovića i sebe. Vas dvojica ste sljedeći :)', napisao je Grmoja, aludirajući na mogući izborni poraz aktualne hrvatske vlasti.
No Šušnjar je ubrzo uzvratio, i to u znatno oštrijem tonu.
Šušnjar uzvratio: 'Ti s ljevicom tikve sadiš'
'Zašto bih raspravljao sam sa sobom? Taj format mi nije nešto, iako dokazuješ da se kvorum lako nađe', napisao je ministar gospodarstva.
Potom je Grmoji spočitnuo političke odnose s ljevicom.
'Ja raspravljam s političkim protivnicima. Recimo s ljevicom, dok ti s njima tikve sadiš', poručio je Šušnjar.
Na kraju je posegnuo i za književnom referencom, citirajući prosjake iz djela 'Prosjaci i sinovi' Ivana Raosa.
'Kažu u Raosa u Prosjacima: bolje sto puta pod vodu nego jednom u vodu. Tako i ti, Nikolica, nakon idućih izbora, bolje tri puta u desno nego jednom u lijevo', zaključio je.