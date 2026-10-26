'Vas dvojica ste sljedeći': Grmoja poslao poruku Šušnjaru, stigao žestok odgovor

Izborni poraz Aleksandra Vučića u Srbiji izazvao je novo političko prepucavanje u Hrvatskoj. Nakon što se ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X našalio na račun političara s kojima je ranije ulazio u polemike, reagirao je Mostov Nikola Grmoja, poručivši mu da su on i premijer Andrej Plenković sljedeći

Sve je počelo Šušnjarovom objavom nakon parlamentarnih izbora u Srbiji, na kojima je Aleksandar Vučić priznao poraz svoje liste. Ministar gospodarstva pritom je podsjetio na svoje ranije javne rasprave s mađarskim i srbijanskim političarima. 'Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore. Sad odoše Vučić i Brnabić', napisao je Šušnjar. Objavu je nastavio ironičnom opaskom. 'Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac. Što vam još mogu obećati?', poručio je.

Grmoja: 'Vas dvojica ste sljedeći' Na Šušnjarovu objavu reagirao je Mostov zastupnik Nikola Grmoja, koji mu je kratko poručio s kim bi sljedećim trebao ući u raspravu. 'Plenkovića i sebe. Vas dvojica ste sljedeći :)', napisao je Grmoja, aludirajući na mogući izborni poraz aktualne hrvatske vlasti. No Šušnjar je ubrzo uzvratio, i to u znatno oštrijem tonu.

Zašto bih raspravljao sam sa sobom? Taj format mi nije nešto, iako dokazuješ da se kvorum lako nađe. Ja raspravljam s političkim protivnicima. Recimo s ljevicom, dok ti s njima tikve sadiš. Kažu u Raos u Prosjacima "bolje sto puta pod vodu nego jednom u vodu". Tako i ti Nikolica nakon idućih izbora, bolje tri puta u desno, nego jednom u lijevo. — Ante Šušnjar (@susnjar_a) October 26, 2026