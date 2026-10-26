Od rebalansa proračuna do Zakona o lovstvu: Evo ovotjednog saborskog rasporeda

Zastupnici u Hrvatskom saboru ovog će tjedna glasati o rebalansu državnog proračuna kojim se prihodi povećavaju na 36,6 milijardi eura što je 853 milijuna eura više u odnosu na prvotni plan, a rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura, na 40,6 milijardi eura.

Manjak državnog proračuna smanjiti će se s 4,1 na 4 posto. Povećanju prihoda najviše pridonose prihodi od poreza s 527,6 milijuna eura, potom od doprinosa sa 171,7 milijuna, dok se oni od imovine smanjuju za 29,2 milijuna eura, kao i prihodi od posebnih poreza i trošarina za 226 milijuna eura. Povećanje rashoda primarno je usmjereno za povećanje mirovina, plaća, socijalnih naknada i rodiljnih potpora. Oko 240 milijuna eura namijenjeno je za strateške projekte željeznice, obrane, energetike i obnove od potresa, te još 140 milijuna za 10. i 11. paket mjera za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva. Vladini predstavnici u utorak će se izjasniti o amandmanima na predloženi rebalans državnog proračuna za 2026. te proračuna Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta. Saborski zastupnici podnijeli su ukupno 38 amandmana od čega sedam zastupnici vladajućeg DP-a. Amandamni oporbe, njih 31, okrenuti su ulaganjima u zdravstvo, obrazovanje, studentski standard, socijalnu skrb i lokalnu infrastrukturu.

Uredbe Europskog parlamenta Isti dan zastupnici će po hitnom postupku raspraviti prijedlog zakona o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2023. o strojevima kojom se propisuju zdravstveni i sigurnosni zahtjevi za projektiranje i izradu strojeva koji se stavljaju na tržište EU. Cilj je omogućiti dostupnost strojeva, srodnih proizvoda, kao i djelomično dovršenih strojeva na tržištu, uz osiguravanje visoke razine zaštite zdravlja i sigurnosti osoba, posebno potrošača i profesionalnih korisnika. U srijedu će se pred zastupnicima naći konačni prijedlog izmjena Zakona o lovstvu od kojeg se očekuje jačanje održivog gospodarenja s divljači i pravna sigurnost svih sudionika sustava, očuvanje tradicije lovstva i razvoj lovnog turizma te smanjenje administrativnih opterećenja. Predloženim zakonskim izmjenama uvela bi se prednost za domicilne lovačke udruge kod zakupa lovišta, a štete na usjevima od divljači obrađivala bi stalna županijska povjerenstva. Povećale bi se i minimalne površine privatnih lovišta s 500 na tisuću hektara zbog biološke i prostorno zaokružene cjeline. Zastupnici će raspraviti i prijedlog Zakona o djelatnostima u zdravstvu kojim se po prvi put na cjelovit način uređuje položaj medicinsko-laboratorijske djelatnosti, dok se Hrvatska komora zdravstvenih radnika razdvaja na četiri samostalne komore.

Posjetili smo Europski parlament u Bruxellesu Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac







+10 Posjetili smo Europski parlament u Bruxellesu Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac