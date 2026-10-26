Moskva poslala poruku novim vlastima u Srbiji

Rusija očekuje da će nova vlast u Srbiji, nakon izbornog poraza Aleksandra Vučića, nastaviti graditi konstruktivne odnose s Moskvom, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi Sputnik.

'Što se tiče nove političke snage koja će doći na vlast kao rezultat izbora, želimo izraziti nadu da će njezino djelovanje također biti konstruktivno usmjereno prema daljnjem razvoju odnosa', rekao je Peskov novinarima.

Naglasio je da Moskva smatra kako je nastavak suradnje s Rusijom koristan za Srbiju i u njezinu nacionalnom interesu.

'Za tango je potrebno dvoje'

Peskov je poručio da Rusija namjerava nastaviti ulagati napore u očuvanje i jačanje bilateralnih odnosa, ali je istodobno upozorio da će njihov budući razvoj ovisiti i o odlukama novih vlasti u Beogradu.

'Što se nas tiče, namjeravamo nastaviti činiti sve što je moguće kako bismo potaknuli razvoj naših odnosa s Beogradom. Ali, kao što znate, za tango je potrebno dvoje', izjavio je glasnogovornik Kremlja.

Moskva zahvalila Vučiću

Kremlj se osvrnuo i na dosadašnju suradnju s Aleksandrom Vučićem, čija je politička opcija izgubila parlamentarne izbore od Studentske liste.

'Primili smo na znanje rezultate izbora u Srbiji. Veoma cijenimo Vučićev doprinos razvoju naših bilateralnih odnosa', rekao je Peskov.

Dodao je da se Moskva nada kako će Vučić i nakon prelaska u oporbu nastaviti pridonositi odnosima Srbije i Rusije.