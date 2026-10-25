VIDEO Tportal na ulicama Novog Sada: Pogledajte veliko slavlje i ludilo nakon Vučićeve objave

Aleksandar Vučić, nositelj liste 'Ujedinjena Srbija', izjavio je u nedjelju navečer da je njegova politička opcija izgubila izvanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Iako službeni rezultati još nisu objavljeni, Vučić je rekao da podaci dobiveni na temelju stratificiranog uzorka pokazuju pobjedu Studentske liste.

'Nemamo rezultate, mnogi će biti iznenađeni, a vi ćete shvatiti koliko su neki lagali. Na temelju stratificiranog uzorka jasno je da smo ove izbore izgubili', izjavio je Vučić.

Prema njegovim procjenama, Studentska lista osvojit će između 135 i 140 mandata u Narodnoj skupštini Srbije, koja ima ukupno 250 zastupničkih mjesta.

Stigle su i prve reakcije građana Novog Sada nakon Vučićeve objave koje nam šalje naš reporter Bojan Stilin.