IZBORI U SRBIJI

Beograd na nogama nakon zatvaranja birališta: Građani se okupljaju nedaleko od RIK-a, policija iza ograda
Vučiću stiglo ozbiljno upozorenje, protiv njega pokrenuta velika diplomatska akcija?: 'Ne igraj se'
Problemi na granici sa Srbijom: Hrvatskim državljanima odbili ulazak, evo što im piše u dokumentima
Španjolski El País otkrio zanimljiv zaokret studenata u Srbiji: Evo što su promijenili u borbi protiv Vučića
Slavni engleski klub poslao znakovitu poruku usred izbora u Srbiji: Iza svega stoji poznati srpski milijarder

priznao poraz

VIDEO Tportal na ulicama Novog Sada: Pogledajte veliko slavlje i ludilo nakon Vučićeve objave

M. Šu.

25.10.2026 u 21:46

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: X
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Aleksandar Vučić priznao je poraz svoje liste 'Ujedinjena Srbija' na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. S terena su odmah stigle prve reakcije

Aleksandar Vučić, nositelj liste 'Ujedinjena Srbija', izjavio je u nedjelju navečer da je njegova politička opcija izgubila izvanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Iako službeni rezultati još nisu objavljeni, Vučić je rekao da podaci dobiveni na temelju stratificiranog uzorka pokazuju pobjedu Studentske liste.

'Nemamo rezultate, mnogi će biti iznenađeni, a vi ćete shvatiti koliko su neki lagali. Na temelju stratificiranog uzorka jasno je da smo ove izbore izgubili', izjavio je Vučić.

Prema njegovim procjenama, Studentska lista osvojit će između 135 i 140 mandata u Narodnoj skupštini Srbije, koja ima ukupno 250 zastupničkih mjesta.

Stigle su i prve reakcije građana Novog Sada nakon Vučićeve objave koje nam šalje naš reporter Bojan Stilin.

Slavlje u Novom Sadu nakon objave rezultata izbora Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Stilin
U Srbiji slavlje nakon objave rezultata izbora Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Stilin
Slavlje u Novom Sadu Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Stilin
Ludilo na ulicama Novog Sada Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Stilin

Ovako slavi Beograd.

Kod Slavije je blokiran promet.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO
UŽIVO

UŽIVO

VIDEO Krenula objava rezultata izbora u Srbiji. Vučić priznao poraz, pogledajte nevjerojatne scene iz Novog Sada

  • 21:58

    'Tko ne skače, taj je ćaci!'

  • 21:55

    Studenti slave u Novom Sadu, gdje je i naš Bojan Stilin.

  • 21:52

    Iz centra Novog Sada javlja se naš Bojan Stilin: 'Odjekuju sirene, automobili trube po triput, svi kreću prema Trgu slobode gdje se vidi dim baklji, krenulo je slavlje. Oko 2000 ljudi se skupilo, zaplesalo se i kolo. Viču: 'Vučić ode, Vučić ode. Uhapsite Vučića!'
ZBOG 'SIGURNOSTI GRAĐANA'

ZBOG 'SIGURNOSTI GRAĐANA'

Hrvatskim reporterima zabranjen ulazak u Srbiju: 'Pisali ste kritički o vlasti'
PROMJENA STRATEGIJE

PROMJENA STRATEGIJE

Lekcije iz Ukrajine i Irana: Američka vojska priprema radikalan zaokret na Dalekom istoku

najpopularnije

Još vijesti