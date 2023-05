Vučić: Moramo zaštititi djecu, ali nikad neću pristati na cenzuru

Sudionici prosvjeda "Srbija protiv nasilja" su u ponedjeljak, reagirajući na dva masovna ubojstva prošlog tjedna u beogradskoj osnovnoj školi i u tri sela u okolici Mladenovca, poručili vlastima u Beogradu da će, ako do petka ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi kojima traže zaustavljanje nasilja u javnom prostoru, "cijela Srbija stati".

"Očekivao sam ozbiljnost i odgovornost onih koji su organizirali prosvjede", rekao je Vučić u intervjuu provladinoj komercijalnoj TV Happy.

No oni su sve sveli na "ukinite televizije Happy i Pink i podnesite svi ostavke", kazao je Vučić.

Televizije Happy i Pink našle su se zbog opscenih 'reality show' programa na udaru prosvjednika koji su zatražili da im se oduzme nacionalna frekvencija jer šire nasilje i mržnju kao i da se ukinu 'reality show' programi.

Vučić je rekao kako je "dobro za zemlju" da na skupu nisu sudjelovale stranke desne oporbe, a da su organizatori prosvjeda zloupotrijebili tragediju u školi i pokazali se "ogoljeno kao lešinari".

Komentirajući da mediji u Hrvatskoj pozorno prate posljednje događaje vezane uz dva masovna ubojstva u Srbiji i da im je on u središtu pažnje, Vučić je upitao zašto je on prva vijest u Hrvatskoj, a hrvatski premijer i predsjednik Andrej Plenković i Zoran Milanović to nisu u Srbiji.