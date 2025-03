Vučić o zvučnim topovima: 'To sredstvo nikad nije korišteno u Srbiji'

'Mi smo kupovali razne stvari, to sredstvo imaju sve zemlje svijeta, ali to nikada nije korišteno u Srbiji. Pripremao se megafon za upotrebu, ali ni on nije korišten jer je (na prosvjedu u Beogradu 15. ožujka) bilo mirno', rekao je Vučić srpskim novinarima u Bruxellesu, prenosi N1.

Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je jučer i danas da je srpska policija nabavila nekoliko takvih uređaja (LRAD), ali da ih nikada nije koristila kao zvučne topove jer to nije regulirano zakonom, već isključivo kao sredstva obavještavanja, poput megafona.

Portal BIRN prenio je danas, pozivajući se na organizaciju koja se bavi pravima izbjeglica, da je srpska policija koristila 'uređaj sličan oružju za proizvodnju zvuka' na izbjeglicama u predgrađu Sombora u studenom 2023. godine. Vučić je u Bruxellesu ponovio da više neće biti predsjednik države ako se ispostavi da su sigurnosne snage na bilo koji način djelovale s tim uređajima na subotnjem prosvjedu.

'Ako su naše snage djelovale iz zvučnog topa na bilo koji način, pošto je sve što su pokazali jasno da se to nije dogodilo, a to sada potvrđuju svi europski i svjetski stručnjaci, ali ako se to dogodilo – ja više nisam predsjednik. Ne treba mi nikakav imunitet', kazao je.