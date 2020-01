Vučetić oštro u Saboru: Oni koji misle da gay paru treba uskratiti udomiteljstvo su manijakalni

Radni tjedan u kojem bi mogli izglasati novog ministra zdravstva saborski zastupnici zapoeči su slobodnim govorom

Kaže da je to neprihvatljivo. 'Ovi zagovornici reducirane ljubavi i reducirane zbilje ne shvaćaju da spolni čin i seksualnost ne ulaze u područje odgoja, udomiteljstva i posvajanja. Oni koji smatraju da zbog seksualne orijentacije nekome treba uskratiit udomiteljstvo nisu ništa drugo nego manijakalni dijelovi društva koji Hrvatsku žele svesti na manijakalnu pseudo-tvorevinu', kaže Vučetić.

Kao drugi slučaj naveo je smjene ministara. 'Ministri se uglavnom smjenjuju zbog napora medija koji istražuju načine na koje su oni stjecali imovinu. Zamislite koja je epidemija zavladala da se ministri više niti ne sjećaju koju imovinu imaju. Imamo ministre koji su oboljeli od imovinske demencije', kazao je Vučetić.

Posljednji slučaj koji je naveo je slučaj šefa APN-a, a to je nazvao 'solidarnim barbarizmom'.

'Što je učinio direktor APN-a kada je sebi kupio stan koji je namjenjen za solidarnu pomoć, pomoć slojevima koji ne mogu doći do imovine. Čovjek koji ne živi u Zadru i sin koji ne živi u Zadru kupuju nekretninu u Zadru. Zašto? Zato što mogu, zato što mogu maksimalno provocirati, zato što mogu s mehanizmom barbarske svijesti i barbarskih nagona na isti takav manijakalan način oduzimati i pristupati onome što bi trebalo biti solidarno', kazao je Vučetić.

Vučetićevo izlaganje izazvalo je reakciju HRAST-ovog Hrvoja Zekanovića. 'Nisam čuo od gospodina Vučetića da je ovdje govorio nešto kontra one sulude odluke splitskog sveučilišta da u natječaju stimulira ljude homoseksualnog opredjeljenja na način da svatko tko je homoseksualac ili tko izjavi da je može dobiti 200 eura mjesečno. I to je u redu. Međutim gospodin Vučetić o tome naravno neće govoriti', kazao je Zekanović i Vučetiću citirao ustavnu odredbu da je brak zajednica muškarca i žene.

'Točka. Basta. Amen. Tu je hrvatski narod jasno rekao što misli o tome što vi govorite. Udomljavanje i posvojiteljstvo je zakonom regulirano isključivo za bračne zajednice. Volio bih da budete objektivniji pa kako udarate po konzervativnom svjetonazoru pa da udarite i po liberalnom. Pa da komentirate i suludu odluku splitskog sveučilišta', kazao je Zekanović.

Osvrnuo se i on na smjenu Kujundžića: 'Ja mislim da mu je ovo hvala zato što je kao i svi ministri u Vladi Andreja Plenkovića podržao Istanbulsku konvenciju. To mu je hvala što je bio odan. Eto. Vratilo mu se. Vratilo mu se to što nije bio odan ili je bio odan ili što je pogazio svoj svjetonazor. Ministrica Divjak je ostala isključivo zato što postoji srpsko-hrvatska ili hrvatsko-srpska trgovačka koalicija o kojoj ovisi Andrej Plenković i njegova Vlada jer je ona dio HNS-a, a ministar Kujundžić je otišao isključivo zbog toga što u ovom trenutku ne odgovara predsjedniku Vlade jer da mu odgovara, on bi se borio za njega', kazao je Zekanović.

Na odluku u slučaju udomljavanja od strane istospolnog para osvrnuo se i SDP-ov Nenad Stazić. 'Zagrebački centar za socijalnu skrb odbio je zahtjev istospolnog para Ive Šegote i Mladena Kožića za udomljenjem djeteta. To si je dopustila nekakva Tatjana Brozić Perić, šefica toga centra. Ona je to sebi dopustila unatoč presudi Upravnoga suda. Žena ne poštuje odluke suda, ona misli da je iznad suda, ona misli da je ona iznad zakona i ona sebi dopušta da ne udovolji presudi suda. To je kazneno djelo i da smo mi nekakva država, ali barem nekakva, ta izvjesna Tatjana Brozić Perić do danas u osam sati ujutro do početka svog radnog vremena više ne bi bila na tom mjestu, ona bi bila smijenjena, ona bi bila potjerana jer ne poštuje odluke suda', kazao je Stazić.

Smjeniti ju je trebala resorna ministrica Vesna Bedeković, smatra Stazić. 'Mi predsjedamo sada Vijećem EU i umjesto da budemo primjer naprednih zemalja, otvorenih zemalja nama nekakva Tatjana Brozić Perić određuje ritam i vuče nas u srednji vijek. Pa to se samo može usporediti sa ovim što je govorio Zekanović ovdje koji ne shvaća da se zakoni moraju poštivaju jer tako određuje Ustav, koji napada ovdje homoseksualne parove, registrirano partnerstvo i koji bi se s njima obračunao na najokrutniji način. Hitler je za njih smislio rješenje, slao ih je u koncentracijske logore, Zekonović bi očito htio da se ta praksa nastavi i u Hrvatskoj', kazao je Stazić.

'Što ta Tatjana Brozić Perić nije zabranila da djeca, mala djeca bez pratnje odraslih idu u Crkvu jer im tamo prijeti veća opasnost od popovske pedofilije nego što im prijeti udomljenje kod homoseksualnih parova. Pa to bi bila nekakva briga za djecu. Dal ta žena uopće zna što je briga za djecu?', rekao je SDP-ov zastupnik.