Vrhovni sud preinačio kaznu Britancu za ubojstvo sunarodnjaka na Zrću

Vrhovni sud djelomično je ukinuo, djelomično potvrdio i djelomično preinačio presudu Županijskog suda u Zadru kojom je britanski državljanin Douglas Kane (29) u svibnju osuđen na 25 godina zatvora zbog ubojstva i dvostrukog pokušaja ubojstva u lipnju 2018. na plaži Zrće

''Za sada je nejasno je li optuženik zamahivao prema ovoj žrtvi s ciljem da je usmrti, što je činio u odnosu na ostale dvije žrtve ili je ovu žrtvu namjeravao teško ozlijediti. Prvostupanjski sud će iznova provesti raspravu te ocijeniti je li optuženik u odnosu na treću žrtvu počinio kazneno djelo za koje se tereti i kako ga pravilno treba pravno označiti, dajući za to jasna i neproturječiva utvrđenja'', pojasnio je najviši sud.

Optuženiku su kao olakotne okolnosti cijenjene da je otac maloljetnog djeteta i da je jedno kazneno djelo ostalo u pokušaju. Otegotnim je uzeto u obzir da su djela počinjena s najtežim oblikom krivnje i da je Kane prije osuđivan u Velikoj Britaniji zbog više kaznenih djela.

''To ga nije odvratilo od činjenja kaznenih djela nego je njegovo protupravno ponašanje napredovalo jer sada čini teža i pogibeljnija kaznena djela. Odmah nakon počinjena djela je pokušao pobjeći i pri tome je djelomično promijenio osobni izgled brijanjem glave. Manifestirao je brutalnost, perfidnost i lukavost pri počinjenu djela. Uporno i agresivno je nasrtao na žrtve na javnom mjestu pred većim brojem ljudi. Time je pokazao potpunu nekritičnost i visoki stupanj kriminalne volje. Ugrozio je život ljudi što je najzaštićenije dobro, a u konačnici je to dovelo do gubitka jednog mladog života'', istaknuo je Vrhovni sud.

Kane je osuđen jer je 27. lipnja 2018. oko 5,30 sati, na plaži Zrće ispred noćnog kluba Kalypso, nakon kratkotrajnog provociranja i svađe s tri osobe, s oštrim predmetom nalik na nož napao žrtve. Zadao je ubodnu ranu u prsište britanskom državljaninu Ugu Wilsonu koji je od tih ozljeda iskrvario i preminuo. Druga žrtva, također britanski državljanin, priskočio je u pomoć, ali ga je Kane istim oštrim predmetom ubo po tijelu te je preživio zbog pružene hitne liječničke pomoći.