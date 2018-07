Vratio se iz Irske kako bi u Osijeku prosvjedovao protiv situacije u državi: Vidjet ću kako će se stvari razvijati

S majicom 'Prosvjed' u 20. prosvjednički dan ulazi Osječanin Goran Horvatović. Situacija u državi vratila ga je kući iz Irske u kojoj je proveo dvije godine. Na osječkom Trgu slobode bit će dok se nešto ne promijeni

'Prosvjedujem jer želim pokazati ljudima kako s riječi treba prijeći na djela, odnosno da se aktivno uključe u borbu za bolje sutra. Umjesto nas nitko neće rješavati probleme. Političari su do sada pokazali kako se samo destruktivno znaju ponašati prema ovoj državi i narodu', odgovara tportalu na upit zbog čega prosvjeduje, rođeni Osječanin Goran Horvatović koji trenutno živi u Bilju, baranjskom mjestu nadomak grada na Dravi.

'Samo se treba prijaviti Gradu, ali nitko to ne koristi iako ima dovoljno ljudi koji su upoznati s problemima u hrvatskoj politici i društvu općenito, nezadovoljnih smjerom kojim idemo, a ništa ne čine i ne poduzimaju', priča Horvatović koji je u Osijeku završio srednju elektrotehničku školu , osam godina radio u jednoj osječkoj tvrtki, a potom odlučio spakirati kofere i okušati bolji život u Irskoj .

Živio je u jednom manjem mjestu nadomak Dublina. Dvije godine je, kaže, praznio, kante za smeće i onda dao otkaz. U Hrvatskoj je sada trenutno nezaposlen.

'Zadovoljan sam što sam ovo napravio. Nisam požalio što sam se vratio iz Irske. Tamo se ne mislim vraćati, ali bih preporučio svakome da ode vidjeti kakav je tamo život i proširi si vidike. Želim svojoj zemlji isti takav bezbrižan život kakav je u Irskoj, no ako se ništa ne promijeni, odlazim iz Hrvatske zauvijek, za početak u Njemačku, a možda čak i dalje', govori on.

Ne koristi razglas niti dijeli letke kako bi ljude animirao na promjenu, a prosvjeduje, kaže nam, na principu da mu ljudi prilaze i razgovaraju.

'Ljudi vide da ovdje stojim, ako ih zanima, prići će mi, razgovarat ćemo, razmjeniti mišljenje, oni sami moraju shvatiti da žele promjenu', kaže Horvatović.

Grad Osijek mu je, kaže nam dao dozvolu za prosvjed u vremenu od 8 do 15 sati, a onda ga na kratko prekida do 17 u vrijeme kućnog reda tijekom kojega se zavuče u šator, a potom nastavlja do 19 sati. Preko noći, odgovara nam, spava ispod toga šatora na ovom osječkom trgu.