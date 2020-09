Vozačica iz Grabovca napuhala gotovo dva promila; čeka je 20 tisuća kuna kazne ili 60 dana zatvora

Jučer, 1. rujna, na području PU osječko-baranjske u prometu je zaustavljeno 9 vozača koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi (6 osobnog automobila i 3 bicikla)

Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u 19,55 sati u Čemincu, kada je u prometu zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljala 37-godišnja hrvatska državljanka iz Grabovca. Obavljenim alkotestiranjem evidentirana joj je prisutnost alkohola u krvi od 1,97 grama po kilogramu. Vozačica je smještena u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.