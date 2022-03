Vojni analitičar: 'Rusi su mislili da će operacija u Ukrajini biti šetnja po parku, a ispalo je da je svako mjesto nesavladiv problem'

Ruske trupe se kroz Ukrajinu voze kao kroz fliper, od jedne do druge ukrajinske zasjede. Jučerašnja presica vojske Rusije prikazala je kartu bojišta koja je svašta otkrila

Igor Tabak, vojni analitičar portala Obris.org, za RTL je pojasnio je zašto je Herson kojeg su Rusi osvojili, a sad ga Ukrajinci pokušavaju vratiti,bitan. 'To je do sada jedini veći grad koji su Rusi zauzeli. Došli su do njega praktično prvog dana sukoba. S one strane dolaska, veliki je most preko Dnjepra i grad je zapravo na drugoj strani. To je jedino mjesto, zapravo, na kojem su prešli Dnjepar s lijeve na desnu stranu i onda krenuli dalje smjerom prema Odesi, što im nije baš dobro išlo zadnjih nekoliko tjedana. Grad se odupirao neko vrijeme, praktično do ostanka bez streljiva i onda su ga uspjeli okupirati. Pritom, i tu je došlo na vidjelo koliko oni (ruska vojska) imaju problema s držanjem tih prostora kroz koje uspiju proći, koje uspiju okupirati. Naime, gradonačelnik i stanovnici svako malo su se bunili. Rusi se već danima trude kako bi uveli red u grad, taj svoj vojni red. Njihova Rosgvardija je krenula hapsiti ljude, pucati u zrak, suzavac. Dapače, zadnje se pucalo i direktno u ljude, ali to nije jako impresioniralo tamošnje Ukrajince', kazao je Tabak.

Govoreći o Mariupolju, kojeg puno ljudi uspoređuje s Vukovarom, kazao je da je teško reći koliko će još moći izdržati. 'Mariupolj je opkoljen već neko vrijeme; nema struje, vode, plina, grijanja, OK sad je zadnjih nekoliko dana nešto malo toplije, ali ako sam dobro shvatio, jedini izvor vode im je ono malo snijega što uspiju skupiti i otopiti. Na taj se grad puca svaki dan, po cijeli dan, branitelji pokušavaju zadržati ga u svojim rukama. To im je izgleda bilo jako teško. Koliko će izdržati ovisi i o zalihama koje su si pripremili. Bilo je rano jako jasno da će to biti velika točka borbi', kazao je Tabak. Smatra da je Rusima je Mariupolj jako bitan. 'To im je zadnja prepreka na nesmetanom spajanju onih narodnih republika Donjecka i Luhanska s Krimom, da se uspostavi kopneni most. Oni čvrsto kontroliraju i more ispred grada, a to je Azovsko more, to nije Crno more, od Crnog mora treba proći kraj Krima kroz tjesnac Kerč, ući u Azovsko more, doći do grada. To su sve prostori pod čvrstom ruskom kontrolom i Crnomorske flote i ruskih raketnih snaga. Ta priča da bi se samo ovako došlo i obavijestilo Ruse, mislim da je to predizborna patka', pojasnio je Tabak. Upitan o promjeni ruske taktike koncetriranje glavnine snaga na Donjeck i Luhansk rekao je da se to čulo jučer na presici, vojnoj, povodom mjesec dana operacija.