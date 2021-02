Vlasnik popularnog riječkog kafića zabranio ulaz HDZ-ovcima i njihovim simpatizerima

Vlasnik riječkog caffe bara Three Monkeys Tomislav Kovačević na facebooku je poručio članovima, simpatizerima i glasačima HDZ-a da nisu dobrodošli, a predsjednik riječkog HDZ-a Josip Ostrogović uzvratio im je da takvim "rasističkim objavama" jedino mogu skupljati jeftine poene

Kovačević je u petak objavio na facebooku da u povodu odluke kojom se caffe barovima od ponedjeljka omogućuje prodavanje 'kave za van', a što su do sada mogle činiti crpke, frizerski saloni i kiosci, moli sve članove, glasače i simpatizere HDZ-a da ne dolaze u njegov caffe bar jer nisu dobrodošli.

Ističući da su vlasnici caffe barova od članova HDZ-a, Vlade i premijera poniženi, Kovačević je naveo da je zemlja sustavno i sistematski osiromašena, da ni najveći optimisti više ne vide izlaz, da je krađa svih oblika temeljni cilj većine članova i simpatizera HDZ-a, da na na pozicije postavljaju ljude koji nemaju nikakve predispozicije za obavljanje tih poslova, ali su podobni te da je stručni stožer uvreda za sve koji razmišljaju svojom glavom.

"Svjestan sam da se neće ništa promijeniti dok mali čovjek ne digne glas i baš zbog toga vas molim da nas zaobiđete. Nismo pristali i nikad nećemo na ovo. Zbog svih kolega koji jesu ili će biti prisiljeni svoje poslove zauvijek zatvoriti, zbog svih suza isplakanih u samoći zbog neizvjesnosti, zbog svog proživljenog straha i poniženja koje ste pružili mom voljenom narodu i domovini. Bilo je dosta. No pasaran," poručio je vlasnik caffe bara "Three Monkeys" Tomislav Kovačević.

U novoj je objavi u subotu pojasnio da je riječ o njegovu osobnom stavu te da ne pripada nijednoj političkoj opciji.

Predsjednik riječkog HDZ-a Josip Ostrogović reagirao je u subotu priopćenjem u kojem je istaknuo kako je neugodno iznenađen.

"Danas sam se vrlo neugodno iznenadio kada je jedan poznati riječki kafić objavio proglas kojim moli sve članove, sve simpatizere i glasače HDZ-a da ne dolaze u njihov kafić jer nismo dobrodošli. U njihove razloge ne želim ulaziti, a pogotovo me ne diraju njihove emotivne manipulacije i populističko dociranje. Kolektivna odgovornost bila je tekovina nekog drugog sistema, baš kao i proglasi kojima se neke skupine proglašavaju nepoželjnima. Nažalost, u ovom slučaju se građani Rijeke segregiraju zbog pripadnosti određenoj političkoj opciji što bi se moglo karakterizirati kao rasizam", ustvrdio je Ostrogović.

Predstavnicima caffe bara Three Monkeys poručio je da su i jedni i drugi jednaki, jednako vole Rijeku, kavu i Korzo. "Mi smo jednaki kao i vi. Volimo Rijeku, volimo kavu i šetnju Korzom. Živimo u najljepšem gradu na svijetu i jedina je razlika to što smatramo da Andrej Plenković bolje vodi ovu zemlju, no što bi ju vodili Davor Bernardić i Peđa Grbin. Što je Oleg Butković bolji ministar od Zlatka Komadine i Tomislav Klarić bolji gradonačelnik od Vojka Obersnela, tako da na vašu žalost ovakvim rasističkim objavama možete jedino skupljati jeftine poene i reklamirati se, samo se pitam kod koga," zaključio je Ostrogović.