Vlasnik nelegalnog doma u Legradu platio kaznu zbog širenja koronavirusa pa nastavio raditi, novinarku tražio novac za izjavu

Općinski sud u Koprivnici proglasio je krivim Ladislava Sabu, vlasnika nelegalnog doma za starije i nemoćne u Legradu koji je u javnost dospio početkom listopada ove godine zbog zaraze njegovih korisnika koronavirusom. Sabo je novčano kažnjen s 10 tisuća kuna, što je pet puta manje od najveće kazne koja mu je mogla biti izrečena.

HRT doznaje da je kaznu kao i troškove prekršajnog postupka platio 6. studenoga, ali ga to, čini se, nije spriječilo da i dalje nastavi s nelegalnim radom.

Vlasnika objekta Ladislava Sabu novinari HRT-a dobili su na telefon. Smrtni slučaj nije komentirao, a na pitanje smješta li i dalje ljude u svom domu - najprije je odšutio, a zatim pitao tko nam je to rekao. Na odgovor da su tako rekli ljudi u općini, kazao je da nema više smještaj za starije. 'No kad smo ga zamolili za izjavu pred kamerom - rekao je da mu to moramo platiti! Plaćanje smo odbili, pa je razgovor završio', javlja HRT.



No susjedi koje su sreli novinari, a koji zbog slučaja s domom i svega što se događalo u listopadu, nisu htjeli pred kameru - potvrdili su nam da dom i dalje radi, da ima 20-ak korisnika i da je dolazilo i vozilo Hitne pomoći.



U Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije potvrđeno je su da su intervenirali 6. listopada. Detalje, zbog zaštite privatnosti, nisu otkrili. U Ministarstvu rada, čija je inspekcija bila u nadzoru 2. listopada ove godine, nemaju novih saznanja o domu u Legradu.



Načelnica Samostalnog sektora za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Suzana Diklić nam je da je "inspekcija tada napravila sve što je u njezinoj nadležnosti. Donijela je rješenje kojim se Sabi zabranjuje pružanje socijalne skrbi smještaja, podnijela optužni prijedlog Prekršajnom sudu te obavijestila mjerodavne centre socijalne skrbi da korisnicima pronađu adekvatan smještaj".



Dodala je da je samo dvoje od 36 korisnika preseljeno u udomiteljske obitelji. Za ostale su njihove vlastite obitelji rekle da će se same pobrinuti, pa nije nerealno zaključiti da je većina vjerojatno odlučila vratiti ih opet u legradski dom. 'Obitelji isto moraju osvijestiti da ne bi smjeli smještati svoje stare u objekte za koje pružatelj nema dozvolu', kazala je Diklić i dodala kako je protiv Sabe podnesena i kaznena prijava zbog širenja zarazne bolesti jer epidemiolozima u listopadu nije dopustio da uđu u objekt.



Inače, protiv Sabe su se u posljednjih sedam godina vodila još dva postupka na Općinskom sudu u Koprivnici. Jedan je, 2016. dostavljen Visokom prekršajnom sudu RH na daljnje postupanje, a u drugom, koji se vodio 2013. - kad je izgubio dozvolu za rad doma - također je proglašen krivim. On kao odgovorna osoba novčano je kažnjen s tisuću kuna, a kao pravna - s još dvije tisuće kuna koje je također odmah platio.