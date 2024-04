Vlasnik nasukanog broda u Istri podvio rep i otišao. Štetu će platiti Hrvatska?

Naša zemlja je ta koja treba spašavati more, okoliš i sve ono što bi moglo stradati ako iz broda iscure gorivo i uljana voda. Idućih dana treba se očistiti utroba broda, a tek nakon toga krenut će se u osjetljivu akciju odsukavanja, dodala je.

Podsjetila je kako je bilo rečeno da će brod biti odsukan u roku od mjesec dana.



'Međutim, taj rok je sad pomaknut i radi se o nekoliko mjeseci. Polovica pomoraca je još uvijek na ispitivanju, a polovica se krenula vraćati kućama u Egipat', dodala je. Dodala je kako cijelo vrijeme 'u zraku visi priča o novcu, a radi se o milijunima eura'.



'Konkretno sad vam ne mogu reći koliko će to koštati, to će sigurno biti velika cifra. Međutim, mi ćemo se onda pravno, znači država, naša država će pravno potraživati od P&I cluba. To ću vam sad usporediti s "Fidelityjem", svi ga se sjećate. Mi smo sve, cjelokupnu štetu što je "Fidelity" napravio, naplatili od osiguranja, nije država platila. Evo, tako ćemo i ovdje napraviti, ista je procedura', kazala je Dolores Benko Skerjanc, lučka kapetanica Lučke kapetanije Pula.