Vlahušić dobio status branitelja za 15 dana u sanitetu

Andro Vlahušić, bivši HNS-ovac i bivši gradonačelnik Dubrovnika pohvalio se na Facebooku da je nakon 25 godina dobio status hrvatskog branitelja. Vlahušić je sam objavio dokumente, a na njima se vidi da je status branitelja dobio jer je dva tjedna radio u Sanitetu Hrvatske vojske, od 4. kolovoza 1995. do 19. kolovoza

'Od 8. studenog 1991. do 22. travnja 1992. brinuo sam oko funkcioniranja civilnog dijela grada. Koordinacija za humanitarnu pomoć bila je jedini kanal dostave hrane, lijekova, odjeće, obuće, pa i pitke vode opkoljenom gradu. Humanitarnu i liječničku pomoć pružao sam i 1993. godine u BiH. Prvi predsjednik Franjo Tuđman odlikovao me Poveljom za Bijeli put. Ja ništa nisam tražio. Ja sam to što jesam ', rekao je Vlahušić.

Vlahušić je u više navrata zadnjih godina govorio da je branitelj, tako je za njega govorio i bivši ministar branitelja Fred Matić, iako u to vrijeme Vlahušić službeno nije imao status branitelja. Zbog Matićevih izjava su se u to vrijeme pobunile braniteljske udruga.

Zahvaljujući novom Zakonu o braniteljima, koji je 2017. godine donijela vlada Andreja Plenkovića, više od dva desetljeća nakon rata dobila je, prema podacima iz svibnja prošle godine, 1687 novih registriranih branitelja, dok je 10.600 zahtjeva tafda još bilo u obradi.