Vlada imenovala nove kadrove: Pogledajte što je odlučeno iza zatvorenih vrata

Vlada je u srijedu na zatvorenom dijelu sjednice u Ministarstvu kulture i medija imenovala ravnateljice uprava, temeljem provedenog postupka po objavljenim internim oglasima i javnom natječaju, a imenovana je i glavna tajnica tog ministarstva Marica Mikec.
Nevena Tudor Perković imenovana je ravnateljicom Uprave za razvoj kulture i umjetnosti, Anja Jelavić ravnateljicom Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove, Anuška Deranja Crnokić ravnateljicom Uprave za arhive, knjižnice i muzeje te Nives Zvonarić ravnateljicom Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija, s danom 15. listopada. Istovremeno su im povučena ovlaštenja za obavljanje poslova ravnatelja tih uprava.
Nikolina Radić Štivić imenovana je ravnateljicom Uprave za zaštitu kulturne baštine, s danom 17. listopada.
Imenovana je i glavna tajnica Ministarstva kulture i medija Marica Mikec, temeljem provedenog postupka po objavljenom internom oglasu, s danom 15. listopada te joj je istovremeno povučeno ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika.
Zatvoreni dio sjednice
Marina Staničić imenovana je ravnateljicom Uprave za proračun i financije u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, temeljem provedenog postupka po objavljenom internom oglasu, s danom 15. listopada, te joj je istovremeno povučeno ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja.
Ante Mihaljević imenovan je glavnim inspektorom Inspektorata sigurnosti cestovnog prometa i cesta u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, temeljem provedenog postupka po objavljenom internom oglasu, s danom 15. listopada te mu je istovremeno povučeno ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog inspektora.
Državnoj službenici Nikolini Volf ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za obrambenu politiku u Ministarstvu obrane, s danom 18. listopada do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
Na sjednici je donesen i zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Zadar d.o.o. imenovanje Josipa Klišmanića za člana Uprave – direktora toga društva do imenovanja člana Uprave - direktora društva putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Razriješena je članica Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski promet Doria Tonković, a novom članicom, kao predstavnica ministarstva nadležnog za poslove pomorstva, imenovana je Jelena Zovak.
Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice, uz ostalo, prihvatila Izvješće o provedbi Nacionalnog srednjoročnog fiskalno-strukturnog plana Republike Hrvatske za III. kvartal 2026., dok su članovi Vlade usmeno izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj.