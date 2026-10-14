Vlada imenovala nove kadrove: Pogledajte što je odlučeno iza zatvorenih vrata

Nevena Tudor Perković imenovana je ravnateljicom Uprave za razvoj kulture i umjetnosti, Anja Jelavić ravnateljicom Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove, Anuška Deranja Crnokić ravnateljicom Uprave za arhive, knjižnice i muzeje te Nives Zvonarić ravnateljicom Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija, s danom 15. listopada. Istovremeno su im povučena ovlaštenja za obavljanje poslova ravnatelja tih uprava.

Nikolina Radić Štivić imenovana je ravnateljicom Uprave za zaštitu kulturne baštine, s danom 17. listopada.

Imenovana je i glavna tajnica Ministarstva kulture i medija Marica Mikec, temeljem provedenog postupka po objavljenom internom oglasu, s danom 15. listopada te joj je istovremeno povučeno ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika.