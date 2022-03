Vitalij Kličko objasnio zašto su Ukrajinci toliki snažni i poručio: Ruski vojnici nikada neće ući u naš grad!

Ekskluzivno za N1, uživo iz Kijeva, u razgovoru s Ivom Puljić-Šego govorio je gradonačelnik glavnog ukrajinskog grada Vitalij Kličko. Poručio je da nije tajna da je Kijev glavna meta i da su ruske snage prije četiri tjedna imale plan okupirati Kijev, ali svi su se iznenadili kako se ukrajinska vojska snažno bori

Kao primjer, naveo je svoj odlazak na mjesto gdje je uništena stambena zgrada. 'Tamo je bio jedan čovjek, pitao me što mu je raditi. Ja sam mu rekao neka se evakuira, ostao je bez doma, beskućnik. Predložio sam mu da se evakuira na sigurno, no on je to odbio, rekao je da ne želi otići i zamolio me da mu dam oružje jer želi obraniti svoj grad. Posjetio sam mnoga mjesta i imam slike ljudi koji nikada nisu mogli zamisliti da će uzeti oružje u ruke, to su ljudi iz mirnih profesija – liječnici, glazbenici, glumci koji su sada uzeli oružje u ruke i brane naš grad', opisao je Kličko.

'Želim ponoviti – nikada nećemo pokleknuti, ne želimo živjeti pod diktaturom, želimo živjeti u slobodnoj zemlji, gdje se poštuju ljudska prava. I zato se ne želimo vratiti pod okrilje Sovjetskog Saveza. Vidimo svoju budućnost kao zemlje koja je dio europske obitelji. Ne branimo samo naš glavni grad i domovinu, branimo vrijednosti Europske unije', rekao je.