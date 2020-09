'Virus se nije značajno genetski promijenio...Pogrešna je bila poruka da je oslabio'

'Virus je opasan, ali pravilnim ponašanjem možemo spriječiti njegovo širenje', rekao je hrvatski znanstvenik Ivan Đikić, direktor Instituta za biokemiju (IBC2) u Frankfurtu, jutros u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska govoreći o situaciji s koronavirusom

Đikić je rekao da smo o koronavirusu puno naučili - znamo puno više o dijagnostici, novim terapijama, i pacijente se može puno bolje medicinski obraditi i spriječiti smrtnost.

'Virus se nije značajno genetski promijenio. Ovaj virus mutira od dvije do četiri mutacije u svom genomu u tijeku mjesec dana, to je otprilike 40 mutacija do danas. Sve one su funkcionalno neutralne, što znači da virus nisu ni pogoršale ni poboljšale, tako da je virus ostao isti, a ono što je važno jest da se slika bolesti mijenja', rekao je Đikić za HRT.