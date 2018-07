[VIDEO] Zemlja se tresla: Snimili smo najluđe trenutke proslave povijesne pobjede

Naši novinari bili su u tri hrvatska grada prateći navijače od početka utakmice pa sve do ranojutarnjih sati.

U tri hrvatska grada, Osijeku, Splitu i Zagrebu navijači su se na glavnim gradskim punktovima za gledanje utakmice, počeli okupljati i prije 19 sati. Do početka utakmice atmosfera se zagrijavala do točke vrenja te je himna dočekana uz skandiranje, zapaljene bengalke, i puno dima. U Zagrebu se utakmica, između ostalog, pratila i na Trgu bana Josipa Jelačića i posvuda okolo, zbog čega je promet u širem centru grada bio posve zaustavljen. Ni kiša nije omela navijanje, a neki navijači do Zagreba su došli čak iz daleke Australije.