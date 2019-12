[VIDEO] Pojavila se snimka obuke njemačkih ekstremnih desničara za rat u urbanim područjima

Nedavno objavljena snimka ukazuje na to kako postoji opravdana sumnja da njemačka ekstremno desničarska mreža u tajnosti obučava njemačke civile i pokušava oformiti paravojnu borbenu postrojbu

Prema pisanju britanskog The Guardiana , ovih dana objavljena je snimka dronom koja pokazuje skupinu od šest muškaraca u gradu Mosbachu koji se u vojnoj opremi kreću u formaciji preko pješčanog terena držeći u rukama predmete koji iz zraka izgledaju kao puške.

Chat skupine proširile su se u jesen 2015., nakon što se migrantska politika aktualne njemačke kancelarke Angele Merkel našla u središtu nacionalne debate. Članovi Telegrama, podsjeća The Guardian, raspravljali su o planovima o obrani od terorističkih prijetnji koji uključuju skladištenje oružja i zaliha hrane.

Osnivač Unitera, inače nekadašnji pripadnik specijalnih postrojbi njemačke vojske (KSK), priznao je kako su u Mosbachu održane vježbe, ali rekavši da je riječ o medicinskoj obuci i da su sudionici bili naoružani isključivo zračnim puškama. 'Rad spasilačkih službi i agencija za pomoć u krizi i zonama sukoba popraćen je tzv. sigurnosnim elementima', poručio je Schmitt za njemačku državnu televiziju ARD.

Pritom je istaknuo da je svrha vježbe bila obuka 'pješačkih postrojbi koje se mogu lako razmjestiti, bilo u Njemačkoj, bilo negdje drugdje'. Schmitt je pojasnio da ovako obučene postrojbe mogu biti 'podrška medicinskim timovima u kontekstu humanitarnih misija Ujedinjenih naroda'.

Dokumenti koji su predstavljeni uz program Unitera ukazuju na to da su vježbe dio obuke komandosa, osmišljene tako da u svojoj završnoj fazi stvori potpuno obučene ratnike, spremne na blisku borbu i rat u urbanim područjima, dodaje The Guardian. List ukazuje i na to da se jedan od članova chat grupe nedavno našao na sudu u Schwerinu zbog ilegalnog skladištenja i krađe oružja od njemačke vojske.

Pored njega, sudi se nekadašnjem vojniku koji je planirao izvršiti teroristički napad prerušen u izbjeglicu iz Sirije, a sve kako bi se mislilo da je čin motiviran islamskim terorizmom. Policijski istražitelji su kod bivšeg vojnika pronašli bedž Unitera, iako ta skupina opovrgava njegovo članstvo.

Njemački državni tužitelj istražuje i policajca i odvjetnika koji su osumnjičeni za planiranje ubojstava političkih predstavnika njemačke ljevice.