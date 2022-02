[VIDEO] Nova jahta Jeffa Bezosa toliko je velika da će morati rastaviti most u Rotterdamu da može isploviti na more

Nova jahta Jeffa Bezosa, američkog milijardera i vlanika Amazona, toliko je velika da neće moći isploviti na more osim ako Rotterdam ne ukloni dio povijesnog mosta. Vrijednost broda, za sada poznatog pod nazivom Y721, procjenjuje se na 500 milijuna dolara

Brod od 127 metara trenutno gradi u Alblasserdamu u Nizozemskoj. Kada bude gotov, morat će proći kroz Rotterdam, stigao do mora.

Most, koji mještani nazivaju De Hef, star je skoro 100 godina i iako više ne funkcionira kao željeznički prijelaz, postao je nešto poput spomenika u gradu. Renoviran je i potom ponovno sastavljen 2017., nakon čega se grad obvezao da se više neće rastavljati.

No sada grad navodno planira ukloniti središnji dio mosta kako bi brod mogao proći.

Frances van Heijst, glasnogovornik Rotterdama, potvrdio je za Business Insider da grad može izdati dopuštenje pomorskom sektoru za izlazak broda na more. No za Washington Post je rekao da grad neće platiti troškove demontaže mosta i ponovnog sastavljanja te da će to učiniti brodograditelj - Oceanco.