VIDEO Europski odgovor ruskim dronovima: Leti čak 5000 kilometara, ovo su značajke

Očekuje se da bi europska visokotehnološka inačica sustava mogla stajati oko 20 milijuna eura po komadu, navodi Blick
Airbus i američka tvrtka Kratos prvi su put na europskom tlu testirali bespilotni borbeni zrakoplov U740 Valkyrie, javlja Blick. Prvi let održan je na poligonu u Švedskoj, a cilj je do 2029. razviti operativni sustav za njemački Bundeswehr i druge europske zračne snage kako bi odvratili ruske prijetnje.
Bespilotni borbeni zrakoplovi nisu novost u Europi, no koncept Valkyrie donosi drukčiji pristup. Riječ je o relativno jeftinom, autonomnom pratitelju borbenih aviona, poznatom kao Loyal Wingman. Takvi dronovi djeluju uz bok letjelicama s ljudskom posadom, poput Eurofightera, štite pilote u opasnim misijama te povećavaju dolet i borbenu moć zrakoplovstva.
Očekuje se da bi europska visokotehnološka inačica sustava mogla stajati oko 20 milijuna eura po komadu, navodi isti izvor.
Ide do čak 980 km/h
Tijekom testiranja, Valkyrie je postigao brzinu do 980 kilometara na sat te je prilagođavao smjer.
Dron može poletjeti i bez klasične uzletno-sletne staze, uz pomoć raketnog potiska. Njegov dolet prema navedenim podacima prelazi 5000 kilometara, a naoružanje može nositi u unutarnjem spremniku, ističu. Digitalni sustav upravljanja razvija Airbus, a time upravlja umjetna inteligencija, dok softver može koordinirati i cijele skupine dronova. Prittom odluka o uporabi oružja i dalje ostaje u ljudskim rukama.
'Zračnim snagama u ovim izazovnim vremenima potrebno je pristupačno pojačanje', izjavio je Mike Schoellhorn, direktor Airbus Defence and Spacea.
Povezivanjem američke konstrukcije zrakoplova s europskim sustavom upravljanja Airbus želi do kraja desetljeća osigurati operativno spremno i pouzdano pojačanje za njemačko i druga europska ratna zrakoplovstva, zaključuje se.