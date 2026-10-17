VIDEO Europski odgovor ruskim dronovima: Leti čak 5000 kilometara, ovo su značajke

Airbus i američka tvrtka Kratos prvi su put na europskom tlu testirali bespilotni borbeni zrakoplov U740 Valkyrie , javlja Blick . Prvi let održan je na poligonu u Švedskoj , a cilj je do 2029. razviti operativni sustav za njemački Bundeswehr i druge europske zračne snage kako bi odvratili ruske prijetnje .

Bespilotni borbeni zrakoplovi nisu novost u Europi, no koncept Valkyrie donosi drukčiji pristup. Riječ je o relativno jeftinom, autonomnom pratitelju borbenih aviona, poznatom kao Loyal Wingman. Takvi dronovi djeluju uz bok letjelicama s ljudskom posadom, poput Eurofightera, štite pilote u opasnim misijama te povećavaju dolet i borbenu moć zrakoplovstva.

Tijekom testiranja, Valkyrie je postigao brzinu do 980 kilometara na sat te je prilagođavao smjer.

Očekuje se da bi europska visokotehnološka inačica sustava mogla stajati oko 20 milijuna eura po komadu, navodi isti izvor.

Dron može poletjeti i bez klasične uzletno-sletne staze, uz pomoć raketnog potiska. Njegov dolet prema navedenim podacima prelazi 5000 kilometara, a naoružanje može nositi u unutarnjem spremniku, ističu. Digitalni sustav upravljanja razvija Airbus, a time upravlja umjetna inteligencija, dok softver može koordinirati i cijele skupine dronova. Prittom odluka o uporabi oružja i dalje ostaje u ljudskim rukama.

'Zračnim snagama u ovim izazovnim vremenima potrebno je pristupačno pojačanje', izjavio je Mike Schoellhorn, direktor Airbus Defence and Spacea.

Povezivanjem američke konstrukcije zrakoplova s europskim sustavom upravljanja Airbus želi do kraja desetljeća osigurati operativno spremno i pouzdano pojačanje za njemačko i druga europska ratna zrakoplovstva, zaključuje se.