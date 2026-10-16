Norveška ruši pravilo: Dva bilijuna eura mogla bi otvoriti vrata onom što je bilo zabranjeno

Norveškom državnom investicijskom fondu, najvećem na svijetu s imovinom vrijednom više od dva bilijuna eura, moglo bi ponovno biti dopušteno ulaganje u tvrtke koje proizvode nuklearno oružje

Ratna zbivanja postavljaju nove izazove pred najveći državni investicijski fond na svijetu. Nova preporuka mogla bi otvoriti vrata ulaganjima u velike zapadne obrambene kompanije koje su trenutačno isključene iz njegova portfelja zbog sudjelovanja u proizvodnji nuklearnog oružja, javlja Euronews. Revizija smjernica Povjerenstvo koje je imenovala norveška vlada predložilo je tu promjenu u četvrtak, u sklopu revizije etičkih pravila fonda. Prema trenutačnim etičkim smjernicama, fond ne smije ulagati u 14 kompanija koje razvijaju ili proizvode nuklearno oružje ili njegove komponente, uključujući industrijske divove Airbus, BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin i Safran. Norveška vlada naredila je reviziju smjernica u studenome prošle godine, a povjerenstvom je predsjedao bivši guverner središnje banke Svein Gjedrem.

Prema predloženoj iznimci, fondu bi bilo dopušteno ulagati u proizvođače nuklearnog oružja sa sjedištem u državama koje su prema Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja (NPT) priznate kao nuklearne sile, a istodobno su saveznice Norveške u NATO-u. 'To znači da će se nekoliko britanskih, francuskih i američkih proizvođača oružja vratiti u portfelj fonda', rekao je Gjedrem predstavljajući dokument na 434 stranice. Povjerenstvo je navelo da će ostali kriteriji za isključivanje ulaganja iz etičkih razloga ostati na snazi. To uključuje proizvodnju biološkog i kemijskog oružja, protupješačkih mina i kazetnog streljiva, kao i ograničenja povezana s ugljenom, duhanom i kanabisom. Stoltenberg upozorio na paradoks Izvješće je predano ministru financija Jensu Stoltenbergu, bivšem glavnom tajniku NATO-a.