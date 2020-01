Veteranka socijalne skrbi u tri poteza eliminirala bi ključne rizike u domovima za starije i nemoćne

Srijeda će u Krapinsko-zagorskoj županiji biti dan žalosti zbog tragične pogibije šestero štićenika doma za starije i nemoćne osobe 'Zelena oaza' u Andraševcu. U iščekivanju nalaza kriminalističke istrage o uzrocima kobnoga subotnjeg požara, župan Željko Kolar otkrio je da će za nekoliko dana dugo iščekivane izmjene Zakona o socijalnoj skrbi konačno stići u Sabor. Dio najavljenih izmjena za tportal komentira Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika (HUSR) i ravnateljica Doma za starije osobe Centar u Klaićevoj ulici u Zagrebu

Nova regulativa u području smještaja starijih osoba neće u većoj mjeri zahvatiti državne ustanove, već ponajprije one privatne, osobito obiteljske domove, i to po pitanju uvjeta smještaja i stručne podrške, ali prije svega kontrole i nadzora.

Trenutno svatko sa srednjom stručnom spremom može kao obrtnik otvoriti obiteljski dom za starije i nemoćne osobe ako raspolaže potrebnim prostornim kapacitetima za brigu o određenom broju korisnika. Vlasnici također imaju mogućnost uputiti zahtjev Ministarstvu da ih se uvrsti u mrežu pružatelja usluga, što znači da će sklopiti ugovor s definiranom cijenom usluge i uz redoviti nadzor poslovanja. Velika većina privatnika ipak radije ostaje izvan mreže i slobodno formira cijene na tržištu.

Vlasnike na edukaciju, županije u kontrolu

S novim zakonom trebali bi se postrožiti kriteriji na način da će se podzakonskim aktima definirati priprema vlasnika za obavljanje tog posla. Drugim riječima, uvodi se edukacija, svojevrsni pripremni trening, kako bi se dobio uvid u regulativu i potrebe određene korisničke skupine.

'Svi smo mi zapravo neformalni stručnjaci za pomoć starijima, jer njegujemo svoje roditelje, ali ako će to nekome biti profesija, on treba biti podvrgnut određenim provjerama kompetencija i kontroli. Mi predlažemo da onaj tko izdaje dozvolu, a to su županije, provodi i nadzor poslovanja. To bi bilo puno efikasnije', kaže Karačić, dodajući da županije imaju službe za socijalnu zaštitu na području svoje nadležnosti.

Iako županije izdaju rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima za domove, zasad je za inspekcijski nadzor više od 700 takvih ustanova na području cijele Hrvatske zaduženo Ministarstvo za demografiju, s nekolicinom svojih inspektora.