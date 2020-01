Poruka iz doma u kojem mnogi žele provesti svoje posljednje dane: Uvedite vaučere za hrvatske umirovljenike!

Kako spriječiti tragedije poput one u obiteljskom domu za starije i nemoćne osobe 'Zelena oaza' u Andraševcu kod Oroslavlja, gdje je u požaru smrtno stradalo šestero korisnika? Sudeći prema najavama političara koji su prošloga vikenda obišli zgarište, pri čemu nitko nije prihvatio izravnu nadležnost nad poslovanjem te ustanove, zakonodavnim promjenama uvest će se i stroži nadzor. U domu Oaza na Ključić Brdu kod Velike Gorice imaju alternativni prijedlog

Otprilike na istoj udaljenosti od Zagreba, ali prema jugu, na brežuljicima Vukomeričkih gorica nalazi se dom za starije Oaza, čija ravnateljica Nikolina Kadežabek pozdravlja sve namjere vladajućih da unaprijede sustav skrbi za građane treće dobi. No to se, napominje ona, može dogoditi samo pod jednim uvjetom.

Najveći problem sa smještajem starijih osoba u domove je u tome što je građana treće dobi u Hrvatskoj sve više, a smještajnih kapaciteta još nema dovoljno. Prema saznanjima ravnateljice Kadežabek, na mjesto u 'državnom' domu čeka se od pet do 10 godina, ovisno o županiji, a kod njih redovito dolaze i korisnici koji su imali loša iskustva u drugim ustanovama i obiteljskim domovima.

'Takvi korisnici dolaze nam uglavnom u zapuštenom stanju. Inače, svi misle da su cijene u privatnim domova nerealne, a ja mislim da su nerealne u županijskim domovima. Ako se smještaj u stacionaru plaća 3.500 kuna, pa još i subvencionira, to znači da je cijena i kod njih oko 7.000 kuna. A kad usporedite kvalitetnu usluge... Bilo bi onda dobro kad bi svi umirovljenici u Hrvatskoj, a ne samo neki, mogli računati na subvencionirani smještaj. Kod nas su smješteni i hrvatski umirovljenici iz Njemačke, čije nam obitelji transferiraju novac koji dobiju od države za smještaj roditelja, a ovisno o osiguranju i stupnju njege dobivaju od 500 do 1.500 eura mjesečno. Ili da svi umirovljenici u Hrvatskoj dobiju neku vrstu vaučera, kao u Austriji, kojim se sufinancira smještaj u domu, bilo državnom bilo privatnom', poručuje ravnateljica Kadežabek, podsjećajući na to da smještaj za umirovljenike u njemačkim ustanovama prosječno košta od dvije do tri tisuće eura.