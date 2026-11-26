Prema policijskom izvješću, muškarac je od drugih osoba preuzimao i odlagao različite vrste građevinskog otpada, među kojima su ostaci betona i asfalta, drvena stolarija, izolacijski materijal, plastične i željezne cijevi, ambalaža građevinskih proizvoda te zemlja i kamenje iz iskopa.

Otpad je odlagao na zemljište, a potom ga prekrivao zemljom radi prikrivanja, pri čemu je nastala mješavina zemlje i otpada.

Pretraga terena na području općine Zagvozd provedena je u srijedu, 25. studenoga. Kriminalističko istraživanje dovršili su služba općeg kriminaliteta i Postaja granične policije Imotski u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Splitu.