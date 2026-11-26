Splitska policija u četvrtak je izvijestila da će kazneno prijaviti za ugrožavanje okoliša otpadom 47-godišnjaka osumnjičenog da je od kolovoza 2023. do studenoga 2026. na području Zagvozda bez dozvole odlagao građevinski otpad na zemljištu većem od 5000 četvornih metara.
Prema policijskom izvješću, muškarac je od drugih osoba preuzimao i odlagao različite vrste građevinskog otpada, među kojima su ostaci betona i asfalta, drvena stolarija, izolacijski materijal, plastične i željezne cijevi, ambalaža građevinskih proizvoda te zemlja i kamenje iz iskopa.
Otpad je odlagao na zemljište, a potom ga prekrivao zemljom radi prikrivanja, pri čemu je nastala mješavina zemlje i otpada.
Pretraga terena na području općine Zagvozd provedena je u srijedu, 25. studenoga. Kriminalističko istraživanje dovršili su služba općeg kriminaliteta i Postaja granične policije Imotski u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Splitu.
Protiv osumnjičenoga će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom, kažu u policiji.
Za ugrožavanje okoliša otpadom Kazneni zakon predviđa kaznu do dvije godine zatvora, odnosno do pet godina ako je došlo do trajnog ugrožavanja kakvoće zraka, tla, podzemlja, vode i mora ili ako su u znatnijoj mjeri ili na širem području ugroženi ljudi, životinje ili biljke.