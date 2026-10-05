Velik dio Zagreba sutra bez tramvaja: ZET uvodi posebnu autobusnu liniju

Zbog radova na ispravljačkoj stanici Zapruđe, 6. listopada, od 8 do 14 sati, bit će obustavljen tramvajski promet Avenijom Dubrovnik i Avenijom Marina Držića do raskrižja s Ulicom grada Vukovara
Tramvajske linije 6, 7, 8 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:
- Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Žitnjak
- Linija 7: Savski most - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Dubrava
- Linija 8: Mihaljevac - Branimirova tržnica - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Heinzelova
- Linija 14: Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Savski gaj (rotor)
Umjesto tramvaja, uspostavlja se privremena autobusna linija 607 (Savski most - Novi Zagreb - Ulica grada Vukovara).