mijenjaju se trase

Velik dio Zagreba sutra bez tramvaja: ZET uvodi posebnu autobusnu liniju

I.V.

05.10.2026 u 22:53

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
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Zbog radova na ispravljačkoj stanici Zapruđe, 6. listopada, od 8 do 14 sati, bit će obustavljen tramvajski promet Avenijom Dubrovnik i Avenijom Marina Držića do raskrižja s Ulicom grada Vukovara

Tramvajske linije 6, 7, 8 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

  • Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Žitnjak
  • Linija 7: Savski most - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Dubrava
  • Linija 8: Mihaljevac - Branimirova tržnica - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Heinzelova
  • Linija 14: Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Savski gaj (rotor)

Umjesto tramvaja, uspostavlja se privremena autobusna linija 607 (Savski most - Novi Zagreb - Ulica grada Vukovara).

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