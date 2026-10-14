Varaždinska županija povećala proračun za 30,25 milijuna eura, poznato zašto

„Moramo unaprijed osigurati našim upravnim odjelima da mogu isplatiti sve što je tijekom godine realizirano, zato proračun za 2026. godinu dižemo za 11 posto”, rekao je Stričak.

Župan Anđelko Stričak istaknuo je na sjednici Županijske skupštine da je u prvih šest mjeseci ostvareno 46,4 posto planiranih prihoda i 47 posto rashoda, a rebalans, kojim je proračun povećan za 30,25 milijuna eura, potreban je zbog investicija u zdravstvu, obrazovanju i drugim područjima.

Prihodi od pomoći iz državnog proračuna rastu za gotovo 19 milijuna eura, na 132,8 milijuna, a sredstva iz europskih fondova za 11,3 milijuna, na približno 39,3 milijuna eura.

Među najvećim rashodima je 18,2 milijuna eura za završetak adaptacije hotela Minerva u Varaždinskim Toplicama. Za rad i programe zdravstvenih ustanova, uključujući nabavu opreme, predviđeno je 3,2 milijuna eura, a za Dom za starije i nemoćne dodatnih 1,2 milijuna.

„Za završetak radova u Arboretumu Opeka namijenjeno je 4,5 milijuna eura, dok Upravni odjel za gospodarstvo dobiva 1,27 milijuna eura za energetsku učinkovitost, turizam i rad Garancijske agencije Varaždinske županije”, kazao je župan.

Vijećnici su prihvatili privremeni prijenos osnivačkih prava nad Osnovnom školom Ludbreg na Grad Ludbreg na tri godine. Od 1. siječnja 2027. decentralizirana sredstva za školu preusmjeravat će se na račun Grada.

„Te tri godine ćemo pratiti situaciju u školi i potom će vijećnici odlučiti hoće li se nastaviti ta praksa i spustiti osnivačka prava na općine i gradove ili će ostati u nadležnosti županije”, najavio je Stričak.

Također je podržano osnivanje Javne ustanove za priuštivo stanovanje Varaždinske županije, uz studiju o stambenim potrebama i mogućnostima razvoja stanovanja u svim jedinicama lokalne samouprave.

Prema studiji, na području županije je između 12.000 i 15.000 stambenih jedinica koje se ne koriste. Ustanova bi trebala poboljšati stambenu politiku, olakšati pristup programima priuštivog stanovanja i omogućiti efikasnije korištenje javne imovine i izvora financiranja.