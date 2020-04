Varaždinski župan Radimir Čačić najavio je u utorak da ta županija počinje isplaćivati izravnu pomoć iz Fonda solidarnosti za obrtnike čija je egzistencija ugrožena jer su morali zatvoriti obrte

Čačić je objasnio da je novac u Fondu osiguran iz plaća 150 zaposlenih u županiji te od 50-ak zaposlenih iz tvrtaka vezanih uz županiju budući da su se odrekli 20 posto svojih primanja.

Obrtnici su poslali 628 zahtjeva, 283 su odobrena, a 60-ak je još u obradi. Riječ je o iznosu od 3000 kuna za male obrtnike do deset zaposlenih te 5000 kuna za one veće. Isti poziv otvorit će se i za obrtnike s područja grada Varaždina, njih odo (do ili oko?) 110.