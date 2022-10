[FOTO] Plenković komentirao rast inflacije te prozvao bivšeg šefa Janafa: 'Kovačevićeva agenda je da sada radi najgore protiv mene'

Premijer Andrej Plenković održao je sastanak s veleposlanicima zemalja EU-a u povodu češkog predsjedanja Vijećem EU-a, a nakon toga obratio se medijima

Komentirao je i inflaciju. 'Možemo biti zadovoljni s 12,3 na 12,8. Mislim da smo mjerama limitirali rast inflacije. Mi smo u okviru onoga što je realnost u EU. Kad gledamo ukupne mjere koje smo poduzeli, od limitiranja cijena prehrambenih proizvoda, naknada, uspjeli smo dosta dobro konsolidirati situaciju. Na nama je da nastavimo koristiti zamah', rekao je Plenković.

'Za nas je to nepostojeći proces, farsa. Za nas to ne postoji, već i prve izjave koje smo čuli u vezi procesa upućuju na farsu u kojoj ni piloti ni hrvatska država neće biti glumci', odgovorio je Plenković oko odgode suđenja hrvatskim pilotima.

'Što se tiče posjeta Porfirija Vukovaru, on dolazi na otvorenje crkve. Ne znam detalje posjeta, on planira kazati nešto, ali što će točno reći, ne znam', kazao je. 'Znam da je to obljetnica pogibije Blage Zadre, ne bih rekao da je to vezano na nas. Je li datum idealan ili ne, mislim da što bi bilo bliže obljetnici pada Vukovara, bilo bi gore', kazao je premijer.

Rekao je da je 'Domovinski pokret balon koji se ispuhao', podsjetivši i da je dobar dio članova te stranke došao iz HDZ-a.