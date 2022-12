[FOTO] Plenković o obnovi: Do sada smo izdvojili dvije milijarde kuna; Medved: Banovina jest i bit će prioritet dok ne obnovimo i posljednju kuću!

Trošarine na struju, duhanske proizvode i alkohol neke su od tema sjednice Vlade na kojoj se uvodno obratio premijer Andrej Plenković

Plenković je na početku, s obzirom da se radi o posljednjoj sjednici ove godine, rezimirao 2023. Prvo se prijsetio godišnjice potresa na Banovini. 'Izražavamo susosjećanje s obiteljima smrtno stradalih i sa svima koji su stradali. Od početka smo poduzimali brojne aktivnosti, pomagali Sisačko-moslavačkoj županiji. Do sada je za različite mjere i socijalna pomoć koja je data od hrane, troškova grijanja, prijavoza vlada izdvojila 2 milijarde kuna plus aktivnosti koje se odnose na samu obnove. Što se tiče dinamike obnove, postoje dva segmenta. Dio s kojim smo zadovoljni odnosi se na nekonstrukcijsku obnovu i izgradnju zgrada i velik dio ljudi ponovno živi u normalnim uvjetima. Istodobno moram napomenuti da smo ponudili svim ljudima da idu u normalana smještaj poput hotela, dio sugrađena je odabrao da ostane u blizini svojih kuća i u privremenom smještaju. Ono što nije dobro, i čega smo svi svjesni, je brzina konstrukcije obnove i izgradnja zamjenskih kuća. To je jedna od temeljnih zadaća za 2023, da se ubrza taj segment obnove. Mi ćemo danas donijeti odluku koja se odnosi na pomoć Petrinji od 37 milijuna kuna i još 13 milijuna kuna za županiju', poručio je Plenković.