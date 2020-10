Plenković o Milanoviću: Vidi se teški kompleks poraza od mene 2016. Zato baca klipove pod noge i čeka da se poskliznem. Ali interesantno, kad se spomene Janaf, mijenja izraz lica i nema odgovora

Nakon što je ranije danas predsjednik Zoran Milanović održao konferenciju u kojemu je nastavio višetjedno prepucavanje s premijerom, Andrej Plenković uzvraća konferencijom

'Plenković je bio štićenik u svim režimima, na temelju lažne dijagnoze anemije je izbjegao služenje vojnog roka, ja ne znam nikog iz svoje generacije koji je to uspio. On je bio štićenik, lojalan sluga tog režima, on se sa svima nama rugao Tuđmanu', rekao je, među ostalim, navodeći i kako je od premijera neozbiljno ovaj 'dijalog s predsjednikom' nazvati 'prepucavanjem'.

'Pismo je objavio njegov ured, ne mi. To je odgovor vlade za sjednicu. To je njegov način rada', rekao je.

'Kod njega se ponovo vidi teški kompleks poraza na izborima 2016., njegov ton prema meni je podcjenjivački, a iznio je niz laži o meni i karijeri, pa i o našim odnosima. Ispada po ovome da smo mi najbolji prijatelji. On je pobrojao gotovo sve susrete koje smo imali. Nije to bliskost, nismo stari prijatelji, bilo smo kolege koji su možda popili nekoliko kava. Točno je da sam ga jednom posjetio u Bruxellesu', rekao je Plenković.

'On je tada bio prvi tajnik, to je vrhunac njegove diplomatske karijere. Pred promjenu vlasti 2000. učlanio se u SDP, do tada nisam primjetio da je SDP-ovac. Rekao je da 50-100 ljudi kaže da smo se rugali Tuđmanu. Ja sam nazvao jednog kolegu, on je rekao da se ne sjeća toga', kaže Plenković.

'Točno je da imam anemiju, puno članova moje obitelji je ima'

Osvrnuo se i na prozivke o vojnom roku.

'To nije bilo slučajno u medijima, pretpostavljam da je on to rekao. Točno je da imam anemiju, puno članova moje obitelji ima anemiju. Ima je moj sin, nekoliko rođaka, svi iz istog razloga koji su to imali bili su oslobođeni vojnog roka', rekao je Plenković odbacivši da mu je izbjegavanje vojske sredila majka 'vojna lekarka'.

'Opet forsira priču da on sve zna, on je očito u nekim krugovima gdje se u klubovima, restoranima priča tko je što činio, to je njegov princip rada. Cijela njegova presica danas je potvrdila ono što sam rekao jučer. Te ljude na sastanke 2016. sigurno nisam slao ja, sigurno nisu išli s ciljem da izgovore oni ono što je on izgovorio', kaže Plenković.

'On je tada izgubio, to je važno. To nije jedini njegov poraz na izborima. On 2003. nije išao u Sabor, čekao je do 2007. Obojica smo u Sabor ušli s 41 godinom. Godine 2007. je izgubio od HDZ-a, 2011. mu je objektivno donio Ivo Sanader i možda DORH', kaže.

'Do 2020. ne vidim nijednu pobjedu, postignuće, karijeru. Naprotiv, nakon što sam ga porazio dao je ostavku. To ga kopka, boli, smeta mu, to je jasno', kaže.

'Što se tiče dijela u kojima priča o odnosu sa pravosudnim tijelima, on i danas govori protiv DORH-a, načina na koji radi policija, USKOK, tumači im kako treba raditi, to se opet događa. Da to radi netko iz HDZ-a, bio bi napadnut zbog utjecaja na institucije', kaže.

'On podatke pušta svojim medijima, neki autori su mu dovoljno bliski, a kasnije sve to tumači javnosti nastojeći izvrnuti stvari otprilike zašto uopće objaviti snimku napada u dogovorima s DORH-om. Kako on zna da ovaj napadač nije imao pomagača. Kako on to zna? Ja to ne znam', kaže premijer.

'On je proricatelj budućnosti, točno zna koji je moj idući korak'

'Ono što smo vidjeli danas, on je proricatelj budućnosti, on točno zna koji je moj idući korak. On misli da sam ja dva puta dobio izbore u HDZ-u i parlamentarne, da bih ovo samo radio zbog vlastitog probitka. Za razliku od njega, ja sam dao veliki doprinos u europskom putu Hrvatske, on nije mrdnuo prstom', kaže premijer.

'Ja sam u Parizu završio zbog sukoba sa Sanaderom, ne radi neke svoje ambicije. Njegova proricanja o tome što ću ja učiniti 2024. godine, a jedini sam uz Stiera koji se vratio iz EP. On mi govori isto što mi je govorio Zekanović, on je stalno najavljivao da idem u Bruxelles. Mrak Taritaš, SDP-ovci, glavna teza. I, što je istina? Jesam li u Bruxellesu ili vodim vladu pobijedivši s 25 razlike njegovu bivšu stranku? On me pokušava diskreditirati kao njegova bivša stranka i krajnja desnica. Vidimo iste teze cijelo vrijeme, baciti klipove pod noge i čekati da se poskliznem', kaže Plenković.