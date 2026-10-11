Užas u Turskoj: U prevrtanju turističkog autobusa poginulo najmanje 11 ljudi

Nesreća se dogodila nedaleko od ulaza na autocestu između Burse i priobalnog grada Izmira , objavili su iz pokrajine Manise na plarformi X.

Guverner Manise, Vahdettin Özkan turskim je medijima kazao da se u autobusu u trenutku nesreće nalazilo 34 putnika. Od 27 ozlijeđenih 16 ih je u kritičnom stanju, a dvoje je u životnoj opasnosti.

"U ovoj je nesreći život izgubilo 11 naših sugrađana, a 27 ih je ozlijeđeno''.

A tour bus traveling from Bursa to İzmir collided with a tow truck near Akhisar, Manisa, at 11:11 a.m., killing 11 and injuring 27. Rescue teams responded as authorities launched an investigation into the cause. https://t.co/h5wD61RiGb

Hitne službe odmah su poslane na mjesto događaja, napisao je na X-u ministar unutarnjih poslova Mustafa Ciftçi. "Pomno pratimo situaciju u koordinaciji sa svim relevantnim institucijama", istaknuo je.

Na snimkama turskih medija vidi se prevrnut autobus s razbijenim vjetrobranskim staklom koji je probio sigurnosne ograde. Prema pisanju više medija kamion je pripadao vučnoj službi.

List Hurriyet piše kako prvi izvještaji s mjesta nesreće upućuju na to da je kamion možda prešao u suprotnu traku i izazvao sudar. O stanju vozača vozila vučne službe zasad nema nikakvih informacija.