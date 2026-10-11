TEŠKA NESREĆA

Užas u Turskoj: U prevrtanju turističkog autobusa poginulo najmanje 11 ljudi

I.H./Hina

11.10.2026 u 15:22

Teška nesreća u Turskoj
Teška nesreća u Turskoj Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

U nedjelju se u zapadnoj Turskoj dogodila teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradalo najmanje 11 ljudi, a 27 ih je ozlijeđeno, nakon što se u sudaru s kamionom prevrnuo turistički autobus, objavile su vlasti

Nesreća se dogodila nedaleko od ulaza na autocestu između Burse i priobalnog grada Izmira, objavili su iz pokrajine Manise na plarformi X.

vezane vijesti

"U ovoj je nesreći život izgubilo 11 naših sugrađana, a 27 ih je ozlijeđeno''.

Guverner Manise, Vahdettin Özkan turskim je medijima kazao da se u autobusu u trenutku nesreće nalazilo 34 putnika. Od 27 ozlijeđenih 16 ih je u kritičnom stanju, a dvoje je u životnoj opasnosti.

Hitne službe odmah su poslane na mjesto događaja, napisao je na X-u ministar unutarnjih poslova Mustafa Ciftçi. "Pomno pratimo situaciju u koordinaciji sa svim relevantnim institucijama", istaknuo je. 

Na snimkama turskih medija vidi se prevrnut autobus s razbijenim vjetrobranskim staklom koji je probio sigurnosne ograde. Prema pisanju više medija kamion je pripadao vučnoj službi.

List Hurriyet piše kako prvi izvještaji s mjesta nesreće upućuju na to da je kamion možda prešao u suprotnu traku i izazvao sudar. O stanju vozača vozila vučne službe zasad nema nikakvih informacija.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
uvjet je primirje

uvjet je primirje

Zelenski poslao Putinu poruku: 'Dajte nam 60 dana i organizirat ćemo izbore'
OD OVOG TRENUTKA

OD OVOG TRENUTKA

Trump: Pristali su – na snagu je stupilo energetsko primirje, oglasio se i Zelenski
DAN NAKON NAPADA

DAN NAKON NAPADA

VIDEO Novi udar na zračnu luku u Rijadu, šire se prve snimke

najpopularnije

Još vijesti