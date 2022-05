Ustavna stručnjakinja: 'U slučaju malformacija odluka o pobačaju je na majci, a ne na dušebrižništvu'

Ustavna stručnjakinja s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Sanja Barić bila je gošća Dnevnika N1 i komentirala slučaj Mirele Čavajde.

“Iz odluke ustavnog suda jasno proizlazi da je postojeći zakon na snazi i sukladan našem Ustavu iz 1990. godine. Zakon kaže: u slučaju kad prođe 10. tjedan trudnoće, trudnica može zatražiti inducirani pobačaj u slučaju opasnosti za zdravlje majke, u drugom slučaju kada se radi o teškim fizičkim i duševnim malformacijama odnosno ako bi do trudnoće došlo kaznenim djelom. Ovdje je pitanje radi li se o teškim psihičkim i fizičkim ili duševnim malformacijama, što je utvrđeno i što je zapravo jedino o čemu povjerenstvo treba odlučivati”, rekla je.

Kaže da je u ovom slučaju jasno o kakvim se malformacijama radi.

“I kolege iz Slovenije i naši liječnici su utvrdili. Ovdje nema mjesta za nikakve moralne prosudbe od strane takve Komisije, nego isključivo radi li se o malformacijama ili ne. Dalje je odluka majke koja je jasno već izrečena i za koju znamo”, smatra Barić.

Na pitanje voditelja kako to da ona to može tako nedvojbeno tvrditi s obzirom na to da nije liječnica po struci, odgovara:

“Prije svega, jako se puno čuje u javnosti kako se ovaj slučaj prostituira za nekakve političke poene ili slično. Mi u Hrvatskoj imamo ozbiljan, sustavni problem nepoštivanja ustavnog prava žene na inducirani pobačaj u za to jasno propisanim zakonskim uvjetima sukladno Ustavu RH. Ovo o čemu se priča jest kontinuirano i nažalost, ja to moram reći, flagrantno izvrtanje teza i korištenje namjerno pogrešnih termina ne bi li se izazvala potpuno neprimjerena moralna panika”.

U slučaj Mirele Čavajde, tvrdi Barić, radi se isključivo o činjenici da j eriječ o fizičkim i psihičkim malformacijama djeteta.

“Nikakva eutanazija i nikakva priča o tome postoji li šansa za preživljavanje djeteta, odnosno kolike su šanse da se rodi živo ili mrtvo. Radi se isključivo o pitanju postojanja teških malformacija zbog kojih je izvjesno da će kvaliteta života biti nikakva, vrlo otežana, a čini se da se u ovom slučaju radi o tome da je vrlo vjerojatno ne može biti ni rođeno živo. Osim toga, tu je opasnost i za život majke”, ističe.

Podsetila je da su liječnici iz KB-a Sveti Duh potvrdili da se radi o malformacijama i da Čavajda ima pravo na prekid trudnoće, ali da nemaju odgovarajuće liječnike.

“A sada slušamo različite druge izjave koje su očito neutemeljene i očito neprovjerene. Nitko nije kontaktirao niti odvjetnicu niti majku. Imamo i druge nalaze. Još jednom ću ponoviti: nije presudno može li fetus preživjeti, presudna je kvaliteta života odnosno postojanje malformacija. Nakon što se utvrdi postojanje malformacija koje je utvrđeno i koje nitko ne spori, odluka je majke, a ne komisije ili nekog drugog oblika dušebrizništva koje si neprimjereno i još važnije nezakonito i neustavno dozvoljavamo”, poručuje ustavna stručnjakinja.