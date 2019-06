Uništeni izlozi, razbacano smeće... Obišli smo sablasni prolaz u centru Zagreba koji je nekad vrvio ljudima, a danas od njega bježe

Prije pet godina Grad Zagreb i KK Cibona potpisali su nagodbu prema kojoj je Grad podmirio dugove kluba, a zauzvrat je preuzeo prostore u njegovu vlasništvu. Pet godina kasnije Cibonin prolaz i dalje izgleda sablasno prazno i zapušteno

Tu je, kaže nam, posljednjih godinu dana i zna biti dana u kojima ljudima nitko ne uđe u lokale.

'Srećom, ja sam dugo u ovom poslu i imam klijentelu koja zna gdje sam. Ne znam što bi se trebalo napraviti i kakav bi sadržaj trebao biti da se privuče ljude, ali ono što znam to je da prije svega treba uložiti u obnovu svega. Zna se tu skupiti smeća, a jedno vrijeme bilo je nepodnošljivo, i zapišano, pa kad je to izašlo u medijima, onda su se pojavili kao u Odredu za čistoću. Međutim, ne održava se sve to onako kako bi trebalo', smatra Müller.