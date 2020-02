'Ukupno je prenamjenjeno milijun kvadrata....Ministarstvo se pogubilo, ako prihvate GUP to je kraj prostornog uređenja'

Ivan Križić iz Društva arhitekata Zagreba komentirao najnoviji razvoj koji se tiče izmjena i dopuna GUP-a te čak 86 amandmana na GUP koji su predstavljeni u petak na sjednici Gradske skupštine

'Ono što je na početku jako bitno naglasiti jest da je ovo presedan. Većina izrađivača s kojima sam komunicirao tijekom ovih dana kažu da do sada zapravo amandmani na prostorne planove nisu bili na ovaj način davani. Kada bi se dogodili amandmani, a to je u manje od pet posto slučajeva, oni bi bili ispravljanje određenih grešaka, kao u samom tekstu, u smislu da se promijeni izričaj ili je možda stvarno bila nekakva greška u pisanju i slično', kazao je Križić.

Ivan Križić iz Društva arhitekata Grada Zagreba komentirao je činjenicu kako je na sjednici Zagrebačke gradske skupštine u petak predano 96 amandmana na izmjene i dopune GUP-a. Križić za N1 kaže kako je to presedan.

'Tih milijun kvadrata je površina Velesajma i Hipodroma zajedno, na primjer tri Bundeka. To su ogromne kvadrature, to je ogromna količina nekih novih stambenih povšrina i jedinica, nekih novih stanovnika. A pitamo se za koga? Svi vidimo neke demografske trendove i kako se populacija smanjuje, a i Grad Zagreb prati te trendove. Pitamo se za koga se planiraju ti novi stanovi i za koga se prenamjenjuju.'

'Nikada se na ovaj način nije zadiralo u ogromne površine i da se one prenamjenjuju iz jedne namjene u drugu, da se ukidaju prometni koridori, da se na neki način omogućava nešto što je tijekom javne rasprave stručna služba koja je izrađivala i koja je vodila cijeli postupak zapravo već jednom odbila', istaknuo je.

Osvrnuo se i na izjave brojnih političara kako je GUP tek podloga prostornog uređenja, a ne konačno rješenje. Križić smatra kako to nije istina jer je GUP provedbeni dokument.

'Nažalost, taj zakon nije dobar i mi na to upozoravamo posljednjih šest godina, koliko je on na snazi i sada vidimo posljedice svega toga.'

'Nama je u tim svim amandmanima problem što oni nastaju bez bilo kakve stručne pozadine i stručne studije, na temelju analize ili bilo kakvog argumentiranog dokaza. Ovi argumenti u potpisu amandmana su zapravo populistički napisani i to nikako nije dobro, da politika na taj način ulazi u područje nečega jako stručnog i jako specifičnog', dodao je.

'GUP je provedbeni dokument. Prema GUP-u vi već možete ishoditi i u većini slučajeva ishodite građevinske dozvole.'

'Oni za područje Velesajma i Hipodroma kažu 'bit će tu urbanistički plan uređenja', što i jest istina, no problem je u tom urbanističkom planu uređenja što na razini GUP-a za njega sada nema apsoutno nikakvih ograničenja. I tamo se, s obzirom da je stavljena ta takozvana mještovita namjena, može dogoditi apsolutno sve. Karikiram, ali tamo se može dogoditi 50.000 novih stambenih kvadrata ili psllovnih.'

'Takve odluke i odredbe moraju biti utemeljene i moraju biti usmjerene već u samom GUP-u i ne mogu zapravo bez ikakve stručne podloge i obrazloženja biti ostavljene na mogućnost da će se u nekim sljedećim koracima nešto definirati', istaknuo je.

Križić smatra kako se politika uputila u nešto izrazito stručno i specifično te kako to nije dobro. Kao zadnju opciju navodi tužbu Visokom upravnom sudu, budući da je u ovom procesu, kako kaže 'prekršen cijeli niz zakonskih procedura i obveza'.

'To nikako nije dobro, jer ako to ostane kao činjenica - da je izglasan i prihvaćen ovakav GUP - to je kraj prostorno uređenja i prostornog planiranja u Republici Hrvatskoj', smatra Križić.

Podsjećamo kako se jutros sastao zagrebački HDZ, tema sastanka bio je GUP. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić izjavio je u subotu kako su na sjednici šireg Predsjedništva raspravljali o zagrebačkom GUP-u te odlučili da neće podržati niti jedan amandman koji se odnosi na prenamjenu zelenih u građevinske površine koji nije bio predmetom javne rasprave.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazao je pak kako će povući sve amandmane na GUP. "Ja ću predložiti da se svi amandmani povuku. Moja želja nije bila da se ide amandmanima. To je bila želja HDZ-a. Piše sve u oglasu "istina je" kojeg ste danas dobili. Što se mene tiče treba povući sve amandmane i ministar aktualni treba donijeti pravilnik koji je trebala donijeti ministrica aktualna iz 2014., a nije u roku 90 dana i mi ne bismo imali problema.

Što se tiče Bandića, povući sve amandmane, usvojiti GUP bez amandmana, ispoštovana je procedura, dobivene su suglasnosti, ići odmah na izmjene i dopune i tražiti od Ministarstva da donese pravilnik. 'Moj prijedlog je da povučemo sve amandmane', rekao je Bandić.