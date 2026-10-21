zbog dobropilja

Ukrajinci se smiju ruskom generalu: 'Namjerno obmanjuje Putina'

M.Da.

21.10.2026 u 09:17

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia
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Kirilo Budanov, voditelj ureda Volodimira Zelenskog, otvoreno tvrdi da zapovjednik ruske skupine snaga “Centar”, general-pukovnik Andrej Ivanajev, namjerno obmanjuje Vladimira Putina te da svojim vojnicima daje nemoguće zadatke, jer je u Kremlj prijavio zauzimanje grada koji je i dalje pod ukrajinskom kontrolom

Voditelj predsjedničkog ureda i član pregovaračkog izaslanstva Ukrajine, Kirilo Budanov komentirao je ruske propagandne tvrdnje o situaciji u Dobropilju u Donjeckoj regiji. Učinio je to tijekom novih razgovora s američkim kolegama u Norveškoj.

U objavi na Telegramu je napisao da se vode teški pregovori o trajnom miru te da sve strane moraju djelovati razborito, realistično procjenjivati situaciju i prenositi istinite informacije. Činjenica je, kaže, da nema govora da su Dobropilje zauzele ruske trupe, jer ono ostaje pod ukrajinskom kontrolom.

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On tvrdi da zapovjednik ruske skupine snaga “Centar”, general-pukovnik Andrej Ivanajev, namjerno obmanjuje Vladimira Putina. Istovremeno, vlastite podređene zastrašuje i zadaje im nerealne zadatke, kako bi prikazao da je zauzeo Dobropilje, jer je to već sam prijavio u Kremlj.

Ruske tvrdnje o zauzimanju Dobropilja, već je ranije demantirao i Volodimir Zelenski. Za taj dio bojišnice odgovoran je 1. Azovski korpus Nacionalne garde, za kojeg je Budanov zaključio da drži položaje.

Zelenski se u Norveškoj sastao sa Steveom Witkoffom usred zahlađenih odnosa sa SAD-om. Sastanci će, osim dvije strane, uključivati i susrete s norveškim premijerom Jonasom Gahrom Støreom i finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom, prenosi Liga.net.

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