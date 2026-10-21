Ukrajinci se smiju ruskom generalu: 'Namjerno obmanjuje Putina'

Voditelj predsjedničkog ureda i član pregovaračkog izaslanstva Ukrajine, Kirilo Budanov komentirao je ruske propagandne tvrdnje o situaciji u Dobropilju u Donjeckoj regiji. Učinio je to tijekom novih razgovora s američkim kolegama u Norveškoj.

U objavi na Telegramu je napisao da se vode teški pregovori o trajnom miru te da sve strane moraju djelovati razborito, realistično procjenjivati situaciju i prenositi istinite informacije. Činjenica je, kaže, da nema govora da su Dobropilje zauzele ruske trupe, jer ono ostaje pod ukrajinskom kontrolom.