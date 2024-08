Uhićenje 'špijuna': Jesu li svoje odigrali Nemanja Berić i Baja Mali Knindža?

Akcija se, barem u javnom prostoru, nastavlja na prošlogodišnje protjerivanje prvog tajnika hrvatskog veleposlanstva u Beogradu Hrvoja Šnajdera , za kojega su tamošnje vlasti tvrdile da 'špijunira i vrbuje za hrvatsku službu ' i da su to dokumentirale, čime je prekršena Bečka konvencija koja regulira diplomatsko-konzularne odnose. Šnajdera su proglasili personom non grata, a Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske odgovorilo je protjerivanjem savjetnika u srpskom veleposlanstvu u Hrvatskoj Petra Novakovića.

'Ako se zbilja radi o obavještajnim djelatnostima, ovakvi slučajevi rješavaju se znatno suptilnije: uobičajeno je da se osobe koja su zbilja uhvaćene u obavještajnim aktivnostima tiho protjeraju iz zemlje ili da se eventualno organizira razmjena u suradnji s drugim državama. No ovdje se radi o vrlo širokom području na kojemu je prostor za različita tumačenja vrlo velik, stoga je to pogodno za razračunavanja s drugim državama ili za korištenje u dnevnopolitičke, unutarnje svrhe', objašnjava za tportal stručnjak za sigurnost Prodan.

Na takve osobe se, naime, ne primjenjuje Bečka konvencija.

'Zakoni svake države na svijetu zabranjuju obavještajni rad na svom teritoriju i u slučaju da ga otkriju, one mogu uhićivati, voditi sudske postupke i slično, uglavnom moraju izvesti nekakve dokaze. No one se uglavnom odlučuju na protjerivanje. Ako cijeli slučaj iznose u javnost, kao što to čine sada u Srbiji, obično imaju neke druge ciljeve i interese - a najčešće je to skretanje pažnje domaće javnosti s drugih, znatno osjetljivijih tema. U ratu informacijama stvarni ili izmišljeni špijuni uvijek su odličan materijal, pogotovo se pomoću njih podgrijavaju stari međudržavni antagonizmi i paradigma neprijateljstva. Recimo, Vučićeve Srbije prema Hrvatskoj', objašnjava Prodan.

Objavljene tek dvije rečenice

U slučaju navodno uhićenog navodnog hrvatskog špijuna u Beogradu, međutim, treba biti oprezan i reći da nikakve službene informacije nisu poznate javnosti - sve što znamo su dvije rečenice koje je objavio jedan tamošnji medij. No kako je upravo taj medij na kratkoj Vučićevoj uzici, jasno je da se radi o akciji koju je on odobrio i blagoslovio.

'Nema detalja ovog slučaja, a vjerojatno ih neće ni biti, pa je teoretski moguće da se zapravo radi o potpunoj izmišljotini ili uhićenju osobe koja s Hrvatskom zbilja nema nikakve veze', oprezan je Prodan.

Kako bilo, intrigantno je da se ovaj slučaj pojavio samo dan nakon što je Vučić primio odvjetnika Nemanju Berića, početkom kolovoza uhićenog na hrvatskoj granici i prijavljenog zbog tridesetak objava na društvenim mrežama u kojima veliča četništvo i ratne zločine. Zbog toga je prekršajno kažnjen s 15 dana u šibenskom zatvoru.

Po povratku u Srbiju požalio se Vučiću da ga je osudila 'sutkinja krvavih očiju' i da mu je najavljeno da će u Hrvatskoj učiniti sve da mu se zauvijek zabrani ulazak u zemlje Europske unije.