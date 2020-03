Ugostitelji na mukama: Dok birokrati kompliciraju, mnogi će od nas napraviti krivi korak. Trebaju nam jasne informacije, hitno!

Petak je dan koji su mnogi poslodavci označili ključnim za budućnost svojih tvrtki, pa tako i radnika zaposlenih u njima: do tada bi, prema informacijama kojima raspolažu, trebale biti konkretizirane Vladine mjere za pomoć posrnulom gospodarstvu. U međuvremenu očigledno raste tek nervoza

On u ovom trenutku zapošljava između 70 i 80 ljudi , a ljeti i do stotinu. Trenutno svi koriste godišnje odmore, što ne znači da odluka neće biti promijenjena.

'Koliko smo shvatili, do petka bi trebali biti poznato o kojim planiranim mjerama se radi i koje su kategorije na kojima će se one primjenjivati, a navodno se priprema donošenje konkretnih pravilnika. Nada umire posljednja, ali neizvjesnost je trenutno zaista velika', dodaje Jeličić.

'Svako daljnje odugovlačenje u jasnom informiranju poduzetnika hoće li država sufinancirati minimalnu plaću ugroženih poduzetnika je kalkuliranje s ciljem da što manje zaposlenika može koristiti tu mjeru. Brojni poduzetnici nemaju mogućnost čekati odluku i napravit će krivi potez, otpustiti nekog radnika i to će ih diskvalificirati za dobivanje sufinanciranja ili dobivanje povoljnih kredita. Treba zahtijevati hitne i jasne informacije, treba nam jasna objava kriterija odmah', kazao je Botteri.

On smatra da 'birokrati u ovom trenutku smišljaju brojne kriterije i ograničenja, a nemaju mogućnost uvida u realno stanje'.

'Ne dajite otkaze'

'Nečijem je djelatniku istekao ugovor i zbog toga će on imati manje radnika nego mjesec prije, to ne smije biti isključujući faktor. Netko neće moći dokazati pad prihoda u ovoj godini jer u ožujku prošle godine nije ni radio, ni to ne smije biti isključujući faktor. Važno je upozoriti ljude da ne daju otkaze jer će ih to diskvalificirati', rekao nam je Botteri.

'Nužna je jasna informacija kako bi poduzetnik mogao planirati i reagirati prije nego ga netko blokira. Brojni poduzetnici si ne mogu priuštiti niti otkaze jer moraju isplatiti velike otpremnine, a jednostavno nemaju sredstva na računu jer već u ožujku su trebali imati priljev, on je u potpunosti izostao, a sami moraju isplatiti punu plaću za veljaču', pojašnjava Botteri.