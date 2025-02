Udžbenici će poskupjeti za 60 posto: Država je našla način da građani to ne osjete

No, ipak treba reći kako je poskupljenje posljedica izmjena zakonskih odredbi koje su stupile na snagu 2019. godine. Tada su vladajući odlučili Zakonom definirati najvišu moguću cijenu udžbenika , ali bez usklađivanja s plaćama i inflacijom, kako se, primjerice, usklađuju mirovine.

Ovakav rast cijena trebao bi se dogoditi sljedeće godine. No, dobra je vijest što troškove udžbenika za osnovne škole i dalje podmiruje država .

'Nismo još kao nakladnici detaljno proučili predložene zakonske izmjene, no već i letimičan pogled pokazuje da je riječ o pozitivnim promjenama. Mi ćemo se, kao grupacija nakladnika, sastati i svakako zakonodavcu tijekom javne rasprave uputiti zajedničke prijedloge i komentare', rekao je za Jutarnji Vjekoslav Lebeda , direktor Školskog odjela Naklade Ljevak .

Umjesto toga, uvedena je formula koja u obzir uzima rast medijalne plaće , ali samo u trenutku kad se udžbenik stavlja na tržište. Nakladnicima to nije išlo na ruku, s obzirom na poskupljenje proizvodnje i cijene, koje su bile prilagođene vremenima otprije pet godina.

Promjena cijena svake dvije godine

Izmjene Zakona o udžbenicima propisuju da će se korekcija cijena moći napraviti ako medijalna plaća naraste za najmanje 10 posto u odnosu na posljednje izmjene cijena udžbenika. Iz resornog ministarstva tvrde da će se cijene tako moći korigirati svake dvije godine, no tek od 2026.

Vlada je lani intervenirala promijenivši druge varijable u formuli određivanja cijena udžbenika, pa se, prema najavama Ministarstva, to neće moći učiniti do sredine sljedeće godine. Do tad bi trebao biti ispunjen i uvjet rasta medijalne plaće za 10 posto.