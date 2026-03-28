U vrtu mu policijski pas pronašao drogu, pušku te tri zaštićene periske

Kriminalističko istraživanje obavili su u petak policijski službenici Policijske postaje Trogir, u suradnji sa službenicima Postaje aerodromske policije Resnik.

Tijekom pretrage doma i pomoćnih objekata, a uz pomoć službenog psa za detekciju droga koji je u vrtu reagirao na prisutnost droge, policajci su posumnjali da je u zemlji zakopana droga te su iz zemlje izvadili limenu kutiju u kojoj se nalazilo 793 grama amfetamina, izvijestila je uz subotu policija.

Također je pronađena digitalna vaga koja je služila za vaganje droge, uređaj za vakuumiranje, dva mobitela, zračna puška, jedan puščani metak za lovačko oružje i tri zaštićene školjke periske.

Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Terete ga za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama i uništavanje zaštićenih dijelova prirode, te za prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana radi čega će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog.

Uz njega je uhićena i 36-godišnja žena kod koje je pronađeno 1,8 grama amfetamina te će zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga u žurnom postupku biti privedena na nadležni sud.