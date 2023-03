U utorak sunčanije i toplije, ponegdje ipak mogući lokalni pljuskovi

Djelomice i pretežno sunčano te u većini krajeva suho. Uz promjenljivu naoblaku u Slavoniji te na jugu očekuje se malo kiše ili poneki pljusak. Ujutro lokalno kratkotrajna magla. Vjetar na kopnu slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 19 °C

Pretežno sunčano čekuje se u Zagrebu; sredinom dana i popodne s umjerenom naoblakom. Ujutro na širem području grada mjestimična magla. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 17 i 19 °C. Istočna Hrvatska Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 9, a najviša dnevna uglavnom od 17 do 19 °C. Središnja Hrvatska Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Ujutro je lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 7, a najviša dnevna između 17 i 19 °C.

Gorski kotar i Lika Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te uglavnom suho. Ujutro je lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 7, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 17 °C. Istra Djelomično ili pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, a mjestimice povećana naoblaka. Puhat će slaba, ponegdje do umjerena bura i sjeverozapadnjak. More malo valovito. Najniža temperatura zraka bit će od 5 do 8 °C, najviša dnevna od 15 do 18 °C.

Biometeorološka prognoza Uz pretežno sunčanije vrijeme nego prethodnog dana, biometeorološke prilike će u Hrvatskoj biti većinom povoljne. Kod većine ljudi će prevladavati dobro raspoloženje i vremenom neometana koncentracija, a vrijeme će poticajno djelovati na porast radnog elana i učinka te boravak i rekreaciju na otvorenom prostoru. Kronični bolesnici će lakše podnositi svoje bolesti. Mjestimično malo kiše na južnom Jadranu neće bitno pokvariti dojam ugodnog dana.