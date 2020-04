U Španjolskoj je u srijedu drugi dan zaredom porastao broj preminulih od koronavirusa, izvijestilo je ministarstvo zdravstva, no ukupan trend smanjenja rasta zaraze se nastavlja, a vlast razmišlja o smanjivanju restriktivnih mjera nakon isteka izvanrednog stanja

'To (porast) nije dobar podatak, no od 2. travnja (960 umrlih) rast broja preminulih se smanjuje', rekao je ministar zdravstva Salvador Illa u parlamentu, gdje je predstavio podatke i mjere za suzbijanje bolesti. Uoči njegovog obraćanja održana je minuta šutnje za preminule.

Istovremeno se inficiralo dodatnih 6.180 stanovnika pa je broj oboljelih skočio na 146.690, čime je Španjolska treća zemlja u svijetu nakon SAD-a i Italije.

'To je 4 posto više u odnosu na prethodni dan, ali prije tjedan dana je prosječni rast novozaraženih iznosio 7 posto, a prije dva tjedna 15 posto', istaknuo je Illa. Najviše je inficiranih u Madridu i Kataloniji.

Postignut prvi cilj - stabilizacija broja zaraženih

'Došli smo do prvog cilja, do stabilizacije broja zaraženih, sada smo na vrhu krivulje, no pred nama su teški dani za zdravstveni sustav', rekao je ministar.

Medicinske sestre i liječnici izliječili su 48.021 pacijenta, što je gotovo trećina oboljelih.

'Cilj je sada da broj opravljenih bude veći od broja novoozaraženih', rekao je ministar Illa. Kako bi to postigla vlada je do 26. travnja produžila izvanredno stanje kojim će i dalje biti ograničeno kretanje 47 milijuna stanovnika. Produženje bi u srijedu trebao potvrditi parlament.

'Svjesni smo žrtve koju smo dosad tražili od stanovnika, no sada je potrebno učiniti dodatni napor. Ljudi su najviše izlazili vani kako bi odlazili na posao a kada smo to spriječili, osjetno se smanjila njihova mobilnost a time i širenje zaraze', rekao je Illa.

'Potrebno je produžiti ograničenje kretanja kako bi smo do kraja zaustavili širenje virusa', poručio je.

Stanovnici se od 13. ožujka nalaze u stanovima i kućama, a od 30. ožujka ne smiju na posao osim ako ne rade u nužnim zanimanjima poput proizvodnje i distribucije hrane, struje i plina. Smiju izlaziti jedino u ljekarne, trgovine s hranom, bolnice, kioske, benzinske crpke te kako bi prošetali psa.

Nakon izvanrednog stanja postupan povratak u normalu

Ministrica financija María Jesús Montero rekla je u srijedu ujutro španjolskoj televiziji Antena 3 kako će stanovnici po isteku izvanrednog stanja 26. travnja „postepeno nastaviti sa svojim normalnim životom“ premda će im vlada dati „jasne upute“ kako se kretati i ponašati na javnim prostorima.

Premijer Pedro Sánchez poručio je u subotu u televizijskom obraćanju kako „u travnju neće sve završiti“, čime je naznačio mogućnost zadržavanja mjera ili uvođenje novih u svibnju. Vlada prema ustavu može produljivati izvanredno stanje samo na rokove od po petnaest dana, uz odobrenje parlamenta, pa je zato novo produženje određeno do 26. travnja jer aktualno istječe 11. travnja. Nakon toga Sánchez može zatražiti novo produljenje ocijeni li to potrebnim.