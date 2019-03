U raciji pretučeni posjetitelji zagrebačkog kluba? Evo što kaže policija

Društvenim mrežama poput munje proširila se vijest da je interventna policija ovaj vikend u jednom klubu u centru Zagreba pretukla posjetitelje, a prema riječima očevidaca policajci su primjenili prekomjernu silu. O svemu se u ponedjeljak oglasila i policija

'Tijekom racije u Funku policajci su trenirali silu i dokazivali gdje su i što su, zašto su ovdje i slično. Ja sam zajedno s Reneom Rehakom i njegovim ocem te nekom prolaznicom završio u pritvoru jer sam otišao na WC, a nisam znao da je postupak pitati nekoga - iako se uopće ne slažem s čitavim konceptom racije - (ovo je bilo nakon što sam već bio 'provjeren' i dobio svoje podatke natrag). U Funku je bilo sigurno preko 25 policajaca interventne, nitko me nije ništa pitao dok sam odlazio na WC i onda je lik banuo unutra i izvukao me van te sam naravno poludio. Imao sam dvije opcije, ići u policijsku ili ići u policijsku. Rene i njegov otac došli su vidjeti što se događa i njih su policajci doslovce tukli na cesti. Jedna prolaznica je reagirala i nju su nasilno priveli samo zbog reakcije 'Što to radite pobogu?!?'', napisao je Murtić na Facebooku.

O svemu se na Facebooku oglasio i Andrej Rehak. 'Funk club, Tkalčićeva, Zagreb, negdje iza ponoći. Špica. Moja kćer, Maša do nekih je 22, 23 sata na katu kluba slavila svoj 16. rođendan. Još uvijek u rođendanskom raspoloženju, susreo sam se sa svojim sinom Reneom i njegovim prijateljem Makom. Bili su na nekoj predstavi pa koncertu i potom svratili na cugu do Funka. Prije nego što sam uspio pozvati nam rundu, kroz vrata kluba umarširao je kordon od 30-ak potpuno oklopljenih i naoružanih interventnih policajaca. Poput crnih pijuna, rasporedili su se na svakom metru i na sva tri flora kluba. Udarac pendrekom po stolu i naređenje da nitko ne napušta svoje mjesto. Potom su ušli poreznici koji su zatražili poslovne knjige i policajci u civilu koji su skupljali osobne iskaznice. Iako se u Funku pušta glasna, ali uvijek kvalitetna muzika, to je nekakva oaza 'reda i mira' gdje se mogu sresti filmaši, kazalištarci, likovnjaci, glazbenici, filozofi, gejevi, lezbe… I ta oaza 'reda i mira' poremetila se sada u mjesto tihe jeze, nevjerice i straha. Rekao sam Reneu i Maku kako me ova nepotrebno predimenzionirana demonstracija sile i represije podsjeća na ono kako zamišljam Njemačku 1933. kada su nacisti došli na vlast. Legitimirali su nas i nakon nekog vremena vratili iskaznice.

Onda je Mak, po nagonu prirode, otišao na WC… Policajac je, međutim, u nastupnom govoru, jasno naredio da nitko ne napušta svoje mjesto. Nisam siguran koliko se ljudi u toj situaciji intenzivnog šoka sjećalo njegovog uvodnog govora. Par sekundi kasnije, svjedočili smo sceni u kojoj dva interventna policajca u punoj borbenoj spremi interveniraju na Maku tako da ga s onim zahvatom ruke iza leđa izguraju van. Krenuo sam automatski za njima… i zapravo napustio svoje mjesto. Onda su zgrabili mene, izveli me van i započeli s brutalnim, potpuno nepotrebnim i neopravdanim tretmanom… Rene je pojurio za mnom… i napustio svoje mjesto… pa su zgrabili i njega i započeli s tretmanom. Bespomoćan, gledao sam kako mi pomahnitali specijalci tuku sina', napisao je Rehak.