U ponedjeljak se zatvara jedna od važnijih prometnica u Novom Zagrebu, evo alternativnih ruta

Iz Zagreba su objavili informaciju o privremenoj regulaciji prometa na Ulici Savezne Republike Njemačke (zapadni kolnik) na dijelu od Av. Dubrovnik do Vatikanske ulice, a koja će biti zatvorena od ponedjeljka 26. 08. 2019. godine od 08,30 sati do ponedjeljka 02. 09. 2019. godine do 05,00 sati

Za potrebe izvođenja radova uređenja kolnika Ulica Savezne Republike Njemačke (zapadni kolnik) na dijelu od Av. Dubrovnik do Vatikanske ulice od ponedjeljka 26. 08. 2019. godine od 08,30 sati do ponedjeljka 02. 09. 2019. godine do 05,00 sati bit će zatvoren za sav promet. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Av. Dubrovnik - Sarajevska cesta - Vatikanska - SR Njemačke

Av. Dubrovnik - Av. V. Holjevca - SR Njemačke Iz grada sugrađane upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te ih mole za strpljenje i razumjevanje.